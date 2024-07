video suggerito

Carpi, due ragazze molestate e spinte sui binari da un coetaneo: "Nessuno ci ha aiutate" Le ragazze sarebbero state molestate da un uomo alla stazione di Carpi. Una di loro dopo un diverbio è stata anche spinta sui binari.

A cura di Davide Falcioni

Un episodio inquietante si è verificato nei giorni scorsi alla stazione di Carpi, dove due ragazze ventenni sono state dapprima insultate poi anche aggredite da un giovane, che si è poi dato alla fuga. In almeno un caso unadi loro, nel tentativo di difendere l’amica, è stata spinta sui binari. Il tutto è avvenuto in pieno giorno e davanti agli occhi di pendolari e passanti.

La vicenda è stata raccontata dalle due vittime e riportata dalla Gazzetta di Modena: "Erano circa le 16.30 di mercoledì pomeriggio e avevamo appena acquistato il biglietto nella tabaccheria della stazione quando abbiamo deciso di fare tappa al bar: eravamo in anticipo e il nostro treno sarebbe arrivato un quarto d’ora dopo: Abbiamo comprato delle caramelle perché nelle nostre idee avremmo passato il pomeriggio al cinema". Dopo essersi dirette verso il binario le due sono state avvicinate da un coetaneo che prima le ha importunate, poi ha chiesto loro delle caramelle.

Le due ragazze si spaventano e provano ad allontanarlo, ma lui si fa sempre più insistente: "Eravamo impaurite e non sapevamo cosa fare – continua una delle due – così, nel disperato tentativo di allontanarlo, arrivo anche a sputargli addosso. Lui fa lo stesso e, mentre provo ad allontanarmi, mi spinge a terra facendomi cadere. La mia amica interviene immediatamente ma viene buttata sui binari". "Nessuno ci ha aiutate – continuano le due ragazze – nessuno ha mosso un solo dito. Fortunatamente, siamo riuscite a immortalare in un video il viso di quell’uomo. Un video che ovviamente abbiamo consegnato alle forze dell’ordine nella speranza che possa risultare utile per identificare l’autore di questa aggressione".