Carabiniere arrestato per violenza sessuale: avrebbe molestato 4 donne nel locale dei genitori Un carabiniere in servizio in una caserma della provincia di La Spezia è accusato di violenza sessuale nei confronti di 4 donne: le molestie nel locale dei genitori dell’uomo.

A cura di Davide Falcioni

Violenza sessuale: è questa l'accusa rivolta a un carabiniere in servizio in una caserma della provincia di La Spezia che, in circostanze diverse, avrebbe molestato quattro donne, tutte dipendenti di un locale della provincia di Massa Carrara di proprietà dei genitori del militare. Sul caso indaga la procura apuana. Nel confronti dell'uomo dell'Arma le manette sono scattate ieri su ordine del Giudice per le Indagini Preliminari: il carabiniere è ora agli arresti domiciliari. Gli elementi raccolti anche sulla base delle testimonianze di quelle che sarebbero le vittime, sono stati ritenuti molto circostanziati. Secondo quanto ricostruito, il militare, che quotidianamente frequentava il locale dei genitori, avrebbe molestato le donne che, intimorite dalla professione dell'uomo, in un primo momento non avevano sporto denuncia. Solo successivamente, dato che gli abusi non cessavano, le vittime hanno deciso di raccontare tutto.

Il comando provinciale dei carabinieri della Spezia non ha smentito le accuse né preso le difese del militare, limitandosi a spiegare che "era assente da tempo per motivi di salute". Dal Comando sottolineano che "stiamo collaborando con l'Autorità giudiziaria, l'Arma dei Carabinieri è la prima interessata a che sia fatta piena luce sui fatti". A condurre le indagini sul carabiniere sono stati i colleghi di Massa. Sono stati loro ieri a notificargli l'ordine di custodia ai domiciliari. Martedì prossimo il militare sarà sottoposto a interrogatorio di garanzia. L'udienza è stata fissata in procura a Massa. Il difensore, Rinaldo Reboa, chiederà la revoca della misura cautelare: "Il mio assistito respinge le accuse", ha detto.