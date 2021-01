La notte di Capodanno è sempre ad alto rischio per quanto riguarda il pericolo di ferirsi con fuochi d'artificio, botti e petardi. Anche se quest'anno doveva essere "silenzioso", non è stato così. Nel ragusano, un ragazzo è rimasto ferito a causa di un'esplosione nella stessa automobile in cui viaggiava. Il giovane era in strada con un amico, nel Comune di Vittoria, in Sicilia, e stava lanciando petardi dalla vettura. L'auto, guidata dal suo amico, ha attraversato il centro della cittadina avvolta in una scia di botti e scoppi. Poi, all'incrocio tra via Ruggero Settimo e via Cavour, improvvisamente uno dei petardi è esploso prima di essere lanciato dal finestrino. Questo ha innescato una serie di pericolosissime esplosioni concatenate degli altri fuochi d'artificio e petardi che si trovavano a bordo del veicolo e che dovevano ancora essere lanciati fuori.

L'episodio si è verificato ieri pomeriggio, quando i due ragazzi, nonostante la zona rossa impedisse di circolare se non con delle comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità, hanno deciso di festeggiare a modo loro l'ultimo dell'anno. Sembrerebbe che i petardi esplosi all'interno dell'auto fossero almeno quindici, un numero non indifferente se considerato che sono scoppiati tutti insieme a bordo di una macchina. Dopo le esplosioni hanno provato comunque a dileguarsi, ma gli agenti della municipale hanno fermato il ragazzo che era alla guida dell'automobile, poi è intervenuta anche la polizia di Stato. L'amico ferito è stato subito soccorso e portato immediatamente in ospedale, anche se, per fortuna, non ha riportato ferite gravi.