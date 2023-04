Cane esce dalla villetta e azzanna al volto bimba di 4 anni: terrore durante la passeggia in strada Il terribile episodio è avvenuto a Monselice, in provincia di Padova. L’animale pare abbia approfittato del cancello lasciato aperto per qualche secondo da qualcuno che stava entrando e, per motivi ignoti, si sia è diretto verso la piccola attaccandola al volto.

A cura di Antonio Palma

Momenti di terrore per una bimba padovana di soli 4 anni, improvvisamente aggredita da una cane mentre passeggiava in strada con i genitori. La piccola è stata morsa al volto e alle gambe dal cane prima che i famigliari riuscissero a metterla al sicuro ed è ora ricoverata nel reparto di Chirurgia pediatrica dell'ospedale universitario di Padova con prognosi riservata.

Il terribile episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica 2 aprile a Monselice, in provincia di Padova, in una strada di periferia nelle campagne al confine col comune di San Pietro Viminario. Secondo quanto ricostruito, erano circa le 18 e la bambina era in strada poco lontano dall'abitazione di famiglia, quando una cane uscito dal giardino di una casa vicina si è avventato su di lei.

L'animale pare abbia approfittato del cancello lasciato aperto per qualche secondo da qualcuno che stava entrando e, per motivi ignoti, si sia è diretto verso la piccola attaccandola al volto. Il cane, un esemplare di pastore australiano, ha azzannato la bimba al labbro e al mento e poi alle gambe ferendola gravemente. I famigliari hanno subito lanciato l'allarme ai numeri di emergenza e sul posto sono accorsi in poco tempo i sanitari del 118 dal vicino ospedale di Schiavonia.

Viste le ferite e l'età della piccola, i sanitari hanno deciso il trasferimento immediato in elicottero alla Pediatria all'ospedale di Padova dove i medici fortunatamente hanno escluso il pericolo di vita ma si sono riservati la prognosi. Di sicuro ci vorrà del tempo perché le ferite possano guarire del tutto così come del tempo sarà necessario per superare lo shock dell'aggressione del cane.

Sul caso stanno indagando i carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti. L'animale, che pare non avesse mai dato segni di pericolosità, sarà visitato invece dal personale veterinario per capire cosa possa essere accaduto e se sia un pericolo.