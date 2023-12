Cammina col padre, vede la polizia e fa il gesto signal for help: 14enne sfugge agli abusi del papà È accaduto nel giorno di Natale tra le strade di Prato quando la minore ha portato alla luce una brutta vicenda di abusi in casa attraverso il gesto delle mani, facendo il cosiddetto signal for help davanti ai poliziotti di passaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Stava camminando in strada col padre in quella che sembrava una normale passeggiata tra padre e figlia ma, alla vista di una pattuglia della polizia, una ragazzina 14enne di Prato ha trovato la forza di chiedere aiuto trasformando quell'attimo in un momento di liberazione da una realtà di abusi in famiglia. È accaduto nel giorno di Natale quando la minore ha portato alla luce una brutta vicenda di abusi in casa attraverso un gesto delle mani, facendo il cosiddetto signal for help.

Tutto è iniziato quando l'uomo ha iniziato a inveire contro la ragazzina prendendola a male parole davanti a tutti e urlando in strada, visibilmente alterato. Un comportamento che ha spinto una pattuglia di agenti della Questura di Prato di passaggio ad avvicinarsi per capire cosa stesse accadendo. Come ricostruisce la Nazione, a questo punto il gesto della ragazzina che ha fatto con la mano il segno convenzionale adottato dalle vittime di violenze e abusi che non possono o non riescono a esprimere a voce il pericolo in cui si trovano.

Stringendo il pollice nel palmo della mano e aprendo e chiudendo le dita, la quattordicenne ha richiamato l'attenzione dei poliziotti che erano intervenuti e che a questo punto hanno fermato il padre, portandolo in Questura per ulteriori accertamenti. Qui la ragazzina, ascoltata in audizione protetta e lontano dal padre con il supporto di uno psicologo, avrebbe raccontato di abusi in famiglia.

L'uomo, un cittadino straniero, è stato quindi identificato e il suo caso segnalato alla procura di Prato che ha avviato una inchiesta sul caso. Il genitore risulta ora indagato per abusi domestici anche se c'è massimo riserbo da parte della procura sull'esito delle prime indagini a suo carico vista la delicatezza del caso e il coinvolgimento di una minore.

Il segnale di aiuto, creato come strumento per combattere l'aumento dei casi di violenza domestica in tutto il mondo, è un gesto con una mano sola che può essere utilizzato per avvisare gli altri che ci si trova sotto minaccia e si ha bisogno di aiuto. Il segnale viene eseguito tenendo la mano in alto con il pollice piegato nel palmo, quindi piegando le altre dita verso il basso, intrappolando simbolicamente il pollice tra le dita.