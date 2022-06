Cambiano le regole per i concorsi pubblici, durata limitata e sempre con mascherina Ffp2 Con il protocollo firmato dal ministro Speranza e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio, cambiano le regole per lo svolgimento dei concorsi pubblici.

A cura di Giacomo Andreoli

Arrivano le nuove regole per i concorsi pubblici, che mantengono alta la precauzione anti-contagio da Covid-19. Con il nuovo protocollo firmato dal ministro della salute Roberto Speranza e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 maggio, infatti, sono state aggiornate le prescrizioni per partecipare ai concorsi. La loro durata massima potrà essere di tre ore, con sessioni distanziate nel tempo, così da consentire il deflusso dei candidati e le operazioni di pulizia. Non solo: verranno organizzati sempre in strutture decentrate, in base al numero e alla provenienza geografica dei candidati e rimarrà l'obbligo di indossare le mascherine Ffp2 o Ffp3. Quest'ultime, però, dovranno essere fornite da chi organizza il concorso, quindi l'amministrazione preposta.

Chiunque si rifiuterà di indossare i dispositivi di protezione non porrà partecipare alle prove. Lo stesso varrà per chi indossa mascherine chirurgiche o di altro tipo, mentre le Ffp2 portate da casa non sono valide. Ma queste non sono le uniche novità previste dal protocollo. Secondo il documento ci saranno percorsi a senso unico di ingresso e uscita nell'area concorsuale (con appositi cartelli), dispenser di igienizzanti in ogni angolo e divisori in plexiglass per gli operatori che identificano i candidati. Durante i concorsi non sarà permesso consumare alimenti: si potranno solo bere bevande. Le tracce saranno comunicate sempre a voce tramite altoparlante e non consegnate per iscritto.

Tutti i candidati devono poi presentarsi alle prove da soli, così da evitare ogni possibile assembramento e dovranno firmare un'autodichiarazione in cui dicono di non essere sottoposti ad isolamento da Covid 19. Con il nuovo regolamento, quindi, vengono sostituite integralmente tutte le precedenti regole fissate dal decreto del 15 aprile 2021.