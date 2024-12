video suggerito

Calenzano, trovati due corpi dopo l'esplosione nel deposito Eni: continuano le ricerche Sono stati ritrovati questa mattina i corpi senza vita di due dei dispersi nell'esplosione avvenuta ieri a Calenzano, in provincia di Firenze. Il bilancio delle vittime dell'incidente sul lavoro sale al momento a 4.

A cura di Susanna Picone

Sono riprese questa mattina le ricerche delle persone ancora disperse dopo l’esplosione di ieri nel sito Eni di Calenzano. Fino a stamane il bilancio delle vittime era fermo a due morti e tre dispersi, altri due corpi sono stati poi recuperati nella mattinata di oggi. Le vittime dunque accertate dell’esplosione di lunedì mattina sono adesso quattro. All’appello mancherebbe ancora una persona.

Da quanto si apprende, i due corpi di questa mattina sarebbero stati ritrovati nell'area della pensilina dell'area di carico nel corso delle operazioni propedeutiche all'avvio delle ricerche dei dispersi. Finora solo una delle vittime accertate è stata identificata: si tratta di Vincenzo Martinelli, di origini napoletane. Per gli altri sarà necessario aspettare gli esami del Dna.

"In relazione all'esplosione avvenuta nella mattinata di ieri nell'area di carico del deposito Eni di Calenzano, si comunica che le indagini hanno portato al rinvenimento di altre due vittime, oltre a quelle emerse nell'immediatezza dei fatti. Quest'ufficio sta proseguendo le attività di sopralluogo per verificare la presenza di una ulteriore persona che risulta ad oggi dispersa", si legge in una nota del procuratore di Prato Luca Tescaroli.

Questa mattina il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ospite ai microfoni di Radio anch'io su Radio uno, ha confermato che stamane sono ricominciate le riprese dei dispersi e ha spiegato come le operazioni dei Vigili del Fuoco siano rese difficili dalle condizioni metereologiche sulla zona visto che sta piovendo. A sovrintendere le operazioni i tre consulenti incaricati dalla procura di Prato che indaga su quanto avvenuto ieri mattina.

Per quanto riguarda i feriti nell'esplosione, quattordici di loro sono ancora ricoverati in ospedale e – ha aggiunto Giani – di questi due sono gravi al Centro Grandi ustioni di Cisanello a Pisa.

"Le operazioni dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'area della drammatica esplosione di questa mattina a Calenzano proseguono senza sosta. Decine di operatori dei Comandi della Toscana sono alla ricerca, tra le macerie prodotte dallo scoppio, delle persone che risultano purtroppo ancora disperse. Attraverso il comandante di Firenze Luigi Gentiluomo ho potuto ringraziare il personale che, assieme a tutti gli altri soccorritori, da molte ore stanno operando senza risparmio sul posto e che proseguiranno nelle operazioni di ricerca e messa in sicurezza", ha commentato anche il Sottosegretario al ministero dell'Interno Emanuele Prisco.