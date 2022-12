Cagliari, palpeggia una donna e cerca di violentarla: arrestato uomo di 33 anni La violenza sessuale è stata commessa nel centro di Cagliari. La donna è stata palpeggiata poi trascinata in un luogo appartato per essere violentata.

A cura di Davide Falcioni

Dopo aver avvicinato una donna di 57 anni diretta alla stazione degli autobus, l’ha aggredita, molestata, palpeggiata in tutto il corpo infine trascinata – tirandola per i capelli – verso un luogo appartato: un uomo di 33 anni è stato poi bloccato e arrestato dai carabinieri, intervenuti in via Maddalena, a Cagliari, dopo l’allarme dato da un vigilante e da altre persone che hanno udito le richieste d'aiuto della vittima.

La violenza sessuale – il 33enne è finito direttamente in carcere con questa accusa, oltre a quelle di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento – è avvenuta prima dell’alba di ieri nel centro di Cagliari. La donna stava andando a prendere il pullman che l'avrebbe condotta al lavoro, in un paese del Medio Campidano. L’aggressore l’ha afferrata alle spalle. Dopo averla palpeggiata, l’ha scaraventata a terra per poi provare a trascinarla in un luogo nascosto. Per fortuna c’è chi ha assistito alla scena e sentito le richieste d’aiuto della vittima.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della stazione di San Bartolomeo, in servizio nella zona, e successivamente i colleghi del nucleo radiomobile della compagnia. Il senegalese ha reagito colpendo i militari e l’auto di servizio. È stato fermato a fatica. Su disposizione del pm Daniele Caria è stato accompagnato direttamente in carcere a Uta.