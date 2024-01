Cagliari, 16enne investito e ucciso da una Fiat Panda nei pressi del McDonald’s: era sulle strisce Il conducente dell’auto si è fermato subito, immediati i soccorsi rivelatisi purtroppo inutili per il giovane. L’incidente stradale è avvenuto in Via Peretti nella zona a nord di Cagliari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Tragedia stamattina verso le 8 a Cagliari. Un ragazzino di 16 anni è stato travolto e ucciso da un'auto mentre attraversava via Peretti, nella zona a nord del capoluogo sardo.

Sul posto stanno operando gli agenti della polizia municipale che si stanno occupando di ricostruire la dinamica del drammatico sinistro. Da quanto si apprende, la vittima di cui non sono state ancora fornite le generalità, è stato investito da una Fiat Punto mentre attraversava le strisce pedonali all’altezza del McDonald's. È stata urtato dall'utilitaria, finendo sull'asfalto. La persona alla guida, pare una donna, si è fermata per soccorrerlo.

Sul posto sono arrivati gli agenti della locale e il 118. I medici hanno tentato di rianimarlo, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Un incidente stradale che ha visto coinvolto un pedone molto simile era avvenuto qualche giorno sempre a Cagliari, in via Abruzzi, e aveva visto vittima una bambina di 11 anni: pare si trovasse insieme a una conoscente ed era probabilmente sulle strisce pedonali, quando è stata travolta da un'auto. Soccorsa dal personale del 118 e accompagnata in ambulanza al Brotzu, le è stato assegnato un codice rosso vista la dinamica. Le sue condizioni comunque non si sarebbero rivelate preoccupanti.

E invece purtroppo finito nel peggiore dei modi l'incidente avvenuto mercoledì scorso, 3 gennaio, a Capoterra, in provincia di Cagliari: un 19enne è morto lungo la statale 195; dopo essersi scontra con un'altra vettura, l'auto su cui viaggiava il ragazzo, una Renault Clio, è uscita fuori strada e si è ribaltata, finendo la sua corsa in mare. Inutili i soccorsi.