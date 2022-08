Cade e precipita in una scarpata per diversi metri: 54enne muore durante una passeggiata con amici Un turista tedesco 54enne è morto nella notte cadendo in una scarpata: gli amici che erano con lui hanno chiamato i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare.

(foto di repertorio)

Festa finita in tragedia a Riparbella, nella Bassa Val di Cecina (provincia di Pisa) in località San Martino. Un turista tedesco di 54 anni è morto la scorsa notte: è caduto da un muro alto diversi metri ed è precipitato in una scarpata, perdendo la vita sul colpo. Una volta giunto sul posto, il personale del 118 non ha potuto fare altro che confermarne il decesso dell'uomo: per lui non c'era già più nulla da fare. A sollecitare l'arrivo dei soccorsi sono stati alcuni amici del turista, che erano con lui in quel momento. Il gruppetto si trovava in zona per una festa di compleanno, ma la comitiva era uscita verso le 2.30 per fare una passeggiata all'aria aperta, allontanandosi dall'abitazione dove si trovavano tutti gli altri.

Sembra che il 54enne si fosse allontanato un po' troppo, rimanendo da solo. A quel punto, gli amici avrebbero sentito un tonfo. Probabilmente l'uomo è inciampato a causa del buio fitto, cadendo rovinosamente per diversi metri. La caduta gli è stata fatale. Questa è la ricostruzione fatta dai carabinieri della compagnia di Volterra (Pisa), sulla base delle testimonianze raccolte: non ci sarebbe stato alcun litigio né con gli amici presenti sul posto né con le persone presenti alla festa di compleanno. Il magistrato ha disposto il trasferimento della salma nel cimitero di Cecina: l'autopsia chiarirà con più esattezza le cause della morte e fornirà qualche risposta in più sull'incidente.