Cade dal secondo piano del palazzo durante il lavoro, Nunzio muore in cantiere a 69 anni La vittima dell’incidente sul lavoro è Nunzio Caggia, un uomo di 69 anni che era impegnato in un cantiere per un edificio di via Cristoforo Colombo, a Vittoria.,, nel Ragusano.

A cura di Antonio Palma

Foto da quotidianodiragusa

Ennesima tragedia mortale sul lavoro oggi in Italia, un muratore è morto tragicamente dopo essere caduto dal secondo piano di un edifico in costruzione nel Ragusano dove era salito pare per fare un sopralluogo. La vittima dell’incidente sul lavoro è Nunzio Caggia, un uomo di 69 anni che era impegnato in un cantiere per un edificio di via Cristoforo Colombo, a Vittoria.

La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, lunedì 30 novembre, quando, per motivi ancora tutti da accertare, il 69enne ha perso l’equilibro precipitando nel vuoto dall’impalcatura allestita per i lavori. L’allarme lanciato dagli altri operai presenti è scattato immediatamente e attorno alle 10.30 sul posto sono accorsi i primi servizi di emergenza medica.

Inutili però i successivi soccorsi medici da parte del 118 e i tentativi di salvare Nunzio Caggia con una corsa disperata in ospedale. I sanitari hanno provato di tutto. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il 69enne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria dove però i medici si sono dovuti arrendere, dichiarandone il decesso poco dopo il ricovero nel reparto di Rianimazione.

Fatale per il sessantanovenne le ferite riportate in quella terribile caduta nel vuoto di otto metri nel cantiere. Sul posto, oltre ai soccorsi medici, sono intervenuti anche i carabinieri di Vittoria e il personale del Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro di Ragusa per effettuare tutti i rilievi del caso che aiuteranno a ricostruire la dinamica della tragedia sul lavoro.