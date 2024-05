video suggerito

Buttano due angurie nei contenitori dei rifiuti sbagliati: scatta la multa da 120 euro Un totale di 120 euro, 50 di sanzione più 10 di spese, per due angurie buttate nei contenitori sbagliati della raccolta porta a porta di carta e plastica. A riferire la notizia è stata Gestione Ambiente spa, società che si occupa dello smaltimento dei rifiuti, sottolineando come il curioso episodio accaduto a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, debba essere un monito per tutti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un totale di 120 euro, 50 di sanzione più 10 di spese, per due angurie buttate nei contenitori sbagliati della raccolta porta a porta di carta e plastica. A riferire la notizia è stata Gestione Ambiente spa, società che si occupa dello smaltimento dei rifiuti, sottolineando come il curioso episodio accaduto a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, debba essere un monito per tutti.

"Ci voleva proprio un'anguria per movimentare la giornata degli addetti al controllo di Gestione Ambiente. Protagonisti di due verbali di accertamento, redatti lunedì 27 maggio dalla nostra società e inviati alla Polizia Municipale del Comune di Novi Ligure per l'avvio della procedura sanzionatoria, sono stati due grossi cocomeri che, anziché godersi il fresco sole estivo, hanno pensato bene di fare un giro turistico all'interno dei contenitori sbagliati della raccolta differenziata", si legge in un post dal tono ironico condiviso sulla pagina Facebook della società.

"Un'idea originale, senza dubbio, ma che purtroppo è costata cara ai loro proprietari: 50,00 euro di sanzione più 10,00 euro di spese per ogni anguria, per un totale di 120,00 euro. Il motivo? L'indelicato ed errato conferimento dei frutti nei contenitori dedicati alla carta e alla plastica, creando non poco scompiglio tra i rifiuti abituali. Sembra uno scherzo che fa sorridere alla vista di quelle due angurie troneggiare tra la carta e la plastica; non potevamo non cogliere l'occasione per un pizzico di ironia, ma purtroppo è tutto vero: il gesto non è corretto e ha comportato un disservizio nella raccolta differenziata", prosegue ancora il post di Gestione Ambiente.

Leggi anche Viaggia in autostrada a 255 km orari a Novara: quasi mille euro di multa e patente ritirata

"L'episodio, seppur curioso, è un monito per tutti noi: la raccolta differenziata è un impegno serio, che richiede attenzione e senso civico. Gettare i rifiuti nel contenitore giusto non è solo un dovere, ma anche un gesto di rispetto per l'ambiente".