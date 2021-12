Brusaferro: “Contagi Covid come nel 2020, ma ricoveri e decessi sono inferiori” La curva dell’epidemia continua a crescere e l’incidenza negli ultimi 7 giorni per 100mila abitanti è salita raggiungendo il livello di 241 casi, dice il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro.

A cura di Susanna Picone

La curva dell'epidemia continua a crescere e l'incidenza negli ultimi 7 giorni per 100mila abitanti è salita nettamente raggiungendo il livello di 241 casi. Lo dice il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro commentando i dati del monitoraggio. La crescita dei casi Covid è più contenuta rispetto agli altri Paesi ma è sostanzialmente una crescita e tutte le Regioni hanno curve in salita. A Bolzano c'è un inizio di decrescita e il Friuli Venezia Giulia ha una crescita stabile.

"I dati ci indicano che più o meno abbiamo raggiunto il numero di casi dell'anno scorso di questi tempi, ma non lo stesso numero di ospedalizzazioni. Ricoveri, terapie intensive e decessi sono inferiori”, è quanto spiega Brusaferro nel video a commento dei dati sulla situazione epidemiologica in Italia. Per quanto riguarda l’Rt, quasi tutte le Regioni sono sopra il valore di 1; in merito all'andamento dell'incidenza “nelle ultime 3 settimane siamo passati da 155 casi per 100mila abitanti in 7 giorni la scorsa settimana 176, questa settimana 241 casi per 100mila abitanti”.

Brusaferro mostra che c’è un aumento nell'occupazione dei posti letto: terapie intensive passate da 811 ricoverati a 917 in questa settimana. Il tasso di occupazione è arrivato a 9,6% rispetto all'8,5% della scorsa settimana. "La stessa cosa – ha spiegato il presidente Iss – avviene per l'occupazione dei letti in area medica, dove i ricoverati son passati da 6.333 della scorsa settimana ai 7.338 di questa settimana. L'occupazione è passata da 10,6% al 12,1%”. Dalle proiezioni si evidenzia che con questo andamento attuale più Regioni potrebbero arrivare a una occupazione di posti letto significativa entro 4 settimane da questa.

Dai dati aggiornati emerge che cresce il numero di nuovi casi negli under 12 e negli under 20 e questo si traduce anche in ricoveri per la fascia d'età sotto i 20 anni. "Le fasce d’età più giovani – ha sottolineato Brusaferro – si confermano quelle in cui circola maggiormente il virus, in particolare quelle 0-9 e 10-19 anni, seguite da 30-39 e 40-49".

Brusaferro, che ha invitato anche una volta chi non l’ha fatto a vaccinarsi, ha aggiornato anche i numeri della diffusione della variante Omicron in Italia. Ad oggi nella piattaforma che raccoglie i sequenziamenti dei virus vengono segnalati 55 casi di variante Omicron, identificati ed isolati.