Bomba d’acqua su Brindisi, allagamenti e strade chiuse: “Uscite solo se necessario” Nubifragio nel pomeriggio di oggi a Brindisi con decine di interventi dei vigili del fuoco per liberare automobilisti bloccati o per mettere in sicurezza alcune zone a causa della caduta di grossi alberi. Avviso urgente del Comune: “Uscite solo se necessario”.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo ha investito pesantemente il sud in queste ore e una vera e propria bomba d’acqua ha colpito oggi Brindisi e il circondario causando allagamenti di strade e sottopassi ma anche caduta di alberi, con inevitabili disagi per i cittadini. Una emergenza meteo che ha spinto il comune di Brindisi a lanciare un avviso di allerta invitando la popolazione a non uscire di casa se non strettamente necessario.

“Viste le condizioni meteorologiche in crescente peggioramento e che stanno creando numerose criticità sul territorio comunale, si invita la popolazione ad uscire solo se strettamente necessario e nel caso prestare la massima attenzione” si legge infatti nell’avviso urgente alla cittadinanza pubblicato nel primo pomeriggio di oggi giovedì 15 giugno.

Molte strade della città sono state già chiuse al traffico per impercorribilità dopo essere state invase dall’acqua e altre saranno chiuse alla circolazione veicolare come via Ciciriello, Via Mater Domini, Via Vespucci, Via Provinciale per San Vito nei pressi del parco Cillarese, Via Provinciale per Lecce nei pressi della Questura e Via Tor Pisana.

Maltempo a Brindisi, Decine di interventi dei vigili del fuoco

Decine sono stati gli interventi della polizia locale e dei vigili del fuoco per liberare automobilisti bloccati o per mettere in sicurezza alcune zone a causa della caduta di grossi alberi. I vigili del fuoco di Brindisi sono impegnati con diverse squadre, moduli di colonna mobile e sommozzatori per il soccorso a persona. Tra le persone soccorse anche una mamma con la figlia di 3 mesi bloccate in un appartamento e diverse persone rimaste nelle auto.

Disagi si sono registrati in diversi quartieri della città ma anche in Provincia dove la grossa massa di acqua ha fatto saltare i tombini. Un nubifragio ha pesantemente colpito ad esempio Erchie intorno all’ora di pranzo, allagando strade, piazze e locali.

Allerta meteo arancione domani per la Puglia centrale

Per l’intera giornata di oggi il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato una allerta meteo arancione per la zona di Brindisi e previsto precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati.

Le previsioni per le prossime ore e per domani inoltre non lasciano ben sperare visto che il nuovo bollettino di oggi del Dipartimento regionale della Protezione civile prevede dalle ore 00 del 16 giugno e per le successive 20 ore precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con fenomeni concentrati nella prima parte della giornata sulla Puglia centrale con quantitativi cumulati generalmente moderati. Per questo anche pero domani valutata una allerta meteo arancione.