Sequestro di persona e lesioni personali, è l'accusa da cui dovranno difendersi in Tribunale tre commercianti residenti a Bolzano dopo aver bloccato un ladro nel loro negozio impedendogli di andare via e picchiandolo. I tre infatti, su richiesta della locale Procura della Repubblica, sono stati rinviati a giudizio dal Gip del Tribunale di Bolzano e ora andranno a processo. Si tratta di tre cittadini cinesi, di età compresa tra i 31 ed i 36 anni, residenti nel capoluogo altoatesino dove possiedono e gestiscono un supermercato. Proprio nel locale commerciale sono avvenuti i fatti contestati al gruppo. I tre infatti avevano scoperto un uomo mentre rubava all'interno del loro negozio dove lo hanno bloccato e malmenato.

L'uomo era stato sorpreso a rubare due detersivi e subito fermato ma invece di chiamare immediatamente la polizia i tre, secondo l'accusa, avrebbero deciso di farsi giustizia da soli dandogli una lezione e riempiendolo di botte. I tre, pare stanchi dei continui furti subiti , avrebbero chiuso il negozio e costretto il ladruncolo a rimanere all'interno del supermercato, prendendolo per il collo, spintonandolo e dandogli calci e pugni. Una vera e propria aggressione che è costata al ladro anche un trauma distorsivo cervicale giudicato guaribile in più di 40 giorni dai medici dell'ospedale a cui si è rivolto dopo i fatti. L'uomo ha raccontato che dopo essere stato fermato dai negozianti si sarebbe anche offerto di pagare la merce appena rubata per poter andare via ma questi non avrebbero voluto sentire ragioni. A chiamare la polizia erano stati altri clienti del market ipotizzando fosse in corso una rissa. Agli agenti ognuno aveva fornito la propria versione.