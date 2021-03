Benno Neumair ha confessato di aver ucciso i suoi genitori Laura Perselli e Peter Neumair, scomparsi lo scorso 4 gennaio. Il corpo di Laura era stato ritrovato nel fiume Adige e sottoposto ad autopsia, rivelando una morte per strangolamento, probabilmente in seguito a un vero e proprio agguato teso dall'assassino. Il cadavere di Peter Neumair, invece, non è ancora stato rinvenuto e si cercano sue tracce nello stesso letto del fiume che per ora non ha restituito niente agli inquirenti.

La conferma arriva dalla procura di Bolzano che ha desegretato i verbali dei due interrogatori nel corso dei quali Benno Neumair ha ammesso di essere il responsabile del duplice omicidio: stando a quanto si apprende la procura ha fatto richiesta di incidente probatorio in merito alla capacità di intendere e volere dell'indagato, che si trova in carcere a Bolzano.