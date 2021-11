Bologna, uomo si cosparge di benzina e si dà fuoco: aveva perso il lavoro Un uomo di 41 anni, probabilmente dopo aver perso il lavoro, si è recato in un’area di servizio di Bologna e si è cosparso di benzina, dandosi fuoco.

A cura di Davide Falcioni

Un gesto estremo dettato dalla disperazione: a compierlo un uomo di 41 anni che ieri, probabilmente dopo aver perso il lavoro, si è recato in un'area di servizio Q8 Easy in via Don Sturzo – a Bologna – ha inserito una banconota in una colonnina del self service e rivolto l'erogatore verso se stesso, dandosi poi fuoco con un accendino dopo essersi chiuso nella vettura nel tentativo di ostacolare gli eventuali soccorritori. Ora è ricoverato al Centro grandi ustionati di Cesena, dov’è stato trasportato per le gravissime lesioni che ha subito dopo essere stato in un primo momento condotto all'ospedale Maggiore per le primissime cure del caso; sul tentato suicidio indaga la polizia, che ha fatto sapere che tra le ipotesi più probabili c'è quella che il quarantunenne abbia deciso di farla finita dopo la perdita del lavoro.

A soccorrere l'uomo – originario del Marocco – sono stati un carabiniere fuori servizio, un dipendente del vicino autolavaggio e un’altra signora che ha portato un estintore: a quanto pare dopo essersi dato fuoco il 41enne – in preda a dolori lancinanti – sarebbe uscito dalla sua auto per chiedere aiuto. Sul posto dopo alcuni minuti sono intervenute anche una volante della polizia e i vigili del fuoco. Le fiamme fortunatamente non hanno provocato conseguenze peggiori coinvolgendo l’intera area di servizio. Ricoverato a Cesena, si è poi saputo che il 41enne – nato nel 1980 a Casablanca – viveva in provincia, a venti chilometri da Bologna. Nel bagagliaio della sua Dacia bianca sono stati trovati attrezzi da lavoro, forse da muratore. Anche per questo, dopo le prime ore, tra le ipotesi prevalenti c’è quella di un tentato suicidio per motivi legati alla sua vita lavorativa.