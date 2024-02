Bologna, bimba di 13 mesi in fuga dal nido. Sanzionate le educatrici: un giorno di sospensione La piccola di 13 mesi è uscita dal cancello (rotto) pare con l’intenzione di raggiungere la scuola media dove stanno i fratellini più grandi. “Per lei è stato un gioco”, ha detto la madre. La disattenzione è costata alle educatrici una sanzione da parte del Comune. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Arrivano i primi provvedimenti dopo l'incidente avvenuto al nido comunale di Borgo Panigale, un quartiere di Bologna, dove una bimba di poco più di un anno ha approfittato del momento in cui le educatrici stavano preparando gli altri piccoli per la nanna per darsi alla fuga: le stesse maestre, spiega Repubblica, sono state sospese un giorno dal lavoro come sanzione dal Comune di Bologna.

Pare che la bimba sia uscita dalla struttura, superando il cancello in direzione della scuola media adiacente, forse per raggiungere i fratellini più grandi. L'episodio fortunatamente non ha avuto alcuna conseguenza, come ha raccontato la madre della giovanissima protagonista: "Per lei è stato un gioco. Non si è resa conto di niente", ha detto al Resto del Carlino, assicurando di non aver mai avuto dubbi sulle educatrici: "Ci fidiamo ciecamente delle educatrici e delle dade del nido: le conosciamo bene e sono molto brave. Ecco perché l’abbiamo riportata lì". Certo è che "non deve accadere mai più a nessuno", osserva la mamma.

Il Sindacato Generale di Base è intervenuto poi sulla vicenda evidenziando come la sospensione delle educatrici sia ingiusta (anche se solo di un giorno) visto che "il cancello era aperto perché rotto da due mesi nonostante le diverse segnalazioni della scuola”.

A fronte "grave incidente", ha poi puntualizzato l’assessore alla Scuola, Daniele Ara, "sono stati attivati due percorsi: il primo di natura disciplinare nei confronti del personale coinvolto nell’accaduto". Il secondo, "rivolto a tutto il personale del nido, di riflessione e di natura organizzativa per attivare tutte le misure correttive" per la prevenzione e il "miglioramento della sicurezza del servizio". Inoltre è stata "implementata la sorveglianza all’ingresso con una figura aggiuntiva, non prevista".

Finalmente "è stato sostituito l’impianto citofonico per migliorare apertura e chiusura dei cancelli e far sì che siano sempre chiusi dopo l’ingresso o l’uscita dal nido. Tutti gli accessi sono stati verificati e messi in sicurezza".