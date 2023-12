Bologna, agente da un calcio in mezzo alle gambe ad una ragazza. I collettivi: “È violenza sessuale” I collettivi minacciano una querela dopo quanto accaduto durante il corte di protesta che si è formato dopo gli sgomberi del 6 dicembre Nel mirino ci sono “un poliziotto, il suo caposquadra, il questore e il ministro”. Il Pd sollecita un’inchiesta interna alla Polizia.

La foto di un calcio tirato da un poliziotto in tenuta antisommossa a una ragazza durante i momenti di tensione durante il corteo di protesta improvvisato dai collettivi a Bologna, mercoledì 6 dicembre, in seguito agli sgomberi dell’occupazione abitativa in via di Corticella e quella dello Student Hostel di viale Filopanti.

I collettivi, annunciano una denuncia, che presenteranno martedì mattina, in merito a quella che denunciano “un’aggressione sessuale a danno di una studentessa, con un calcio tirato violentemente sul pube con gli anfibi dalle punte rinforzate“. Nel mirino ci sono "un poliziotto, il suo caposquadra, il questore e il ministro".

Il Pd ora sollecita un’inchiesta interna alla Polizia e chiede chiarezza: "È un’immagine che non è degna della divisa. Mi auguro che a seguito di un’inchiesta interna che vorrà aprire la Polizia — dice il capogruppo Michele Campaniello — si faccia piena luce su questo evento. Il valore della divisa è importante e va preservato da comportamenti sbagliati anche da parte di chi la indossa".

Per i collettivi, che hanno diffuso una foto dell’episodio, "questi gesti non possono essere classificati come legittima procedura di ordine pubblico, ma rappresentano una violenza sessuale praticata da un uomo, nel corso dello svolgimento di un’attività in divisa per conto della Stato, a una ragazza disarmata".

Dell’accaduto parla anche la stessa studentessa colpita, Ilaria, 26 anni, che in un filmato diffuso social dice: “Vi starete chiedendo cosa ci faccia il piede di un poliziotto in mezzo alle mie gambe. Me lo sono chiesto anche io“. La ragazza spiega che la manifestazione ha seguito “due violentissimi sgomberi” e parla di “violenze sistemiche” commesse ogni giorno che impediscono a “tanti di avere una vita degna in questa città”.