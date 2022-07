Bollettino Covid, oggi in Italia 51.208 contagi e 77 morti per Coronavirus: i dati di domenica 24 luglio I nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore sono 51.208 . Altri 77 decessi dovuti al virus. I dati del bollettino di oggi, domenica 24 luglio. Il tasso di positività si attesta al 19,5% su 262.032 tamponi effettuati.

A cura di Gabriella Mazzeo

I nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 51.208, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute nella giornata di oggi, domenica 24 luglio. Il totale dei contagi da inizio pandemia raggiunge quota +20.608.190. Nelle ultime 24 ore si contano 77 vittime, che portano il totale dei morti per Covid a +170.798. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 262.032 tamponi tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività è al 19,5%.

I contagi in Italia Regione per Regione

Nella giornata di oggi sono 51.208 i contagi di Covid-19 per un totale di +20.608.190 casi da inizio pandemia. Di seguito la tabella con i dati del bollettino odierno e la situazione Regione per Regione:

Lombardia: +6.366

Veneto: +5285

Campania: +5835

Lazio: +4777

Emilia Romagna: +4432

Sicilia: +3521

Piemonte: +2714

Puglia: +3480

Toscana: +2627

Marche: +1981

Liguria: +1314

Abruzzo: +1784

Calabria: +1724

Friuli-Venezia Giulia: +1129

Sardegna: +1263

Umbria: +1191

P.A Bolzano: +380

P.A Trento: +496

Basilicata: +450

Molise: +347

Valle d'Aosta: +117

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 262.032 tamponi tra molecolari e test antigenici rapidi. Il tasso di positività si attesta al 19,5%.

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

In leggero aumento i dati riguardanti i ricoveri per Covid-19. Nella giornata odierna si attestano in terapia intensiva -3 ingressi mentre in area medica i ricoveri sono +68.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi, domenica 24 luglio, sono state somministrate fino ad ora 139.205.235 dosi. Sono 48.664.574 le persone che hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, una cifra pari a oltre il 90,13% della popolazione interessata. Sono 39.923.983 le persone che hanno ricevuto la terza dose, pari all' 83,69% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale. Sono 1.503.269 quelli che hanno ricevuto la quarta dose. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose sono 1.399.259.