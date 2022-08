Bollettino Covid, oggi in Italia 17.647 contagi e 41 morti per Coronavirus: i dati di domenica 28 agosto Sono 17.647 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore mentre i decessi sono 41. I dati del bollettino di oggi, domenica 28 agosto. Il tasso di positività è al 15%.

I nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 17.647, in calo rispetto ai 21.805 contagi di ieri ma con tasso di positività in salita. Sono i dati del bollettino del ministero della Salute di oggi domenica 28 agosto. Il totale dei contagi da inizio pandemia raggiunge quota 21.806.509. I decessi per Covid sono stati 41 nell'ultima giornata per un totale di 175.347 vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 117.767 tamponi tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività è al 15%. I casi attuali sono 679.894, i guariti invece sono 20.951.268 (+20.287).

Nella giornata di oggi sono 17.647 i contagi di Covid-19 per un totale di 21.806.509 casi da inizio pandemia. Di seguito la tabella con i dati del bollettino odierno e la situazione Regione per Regione:

Lombardia: +2.366 Veneto: +2.049 Campania +1.701 Lazio: +1.545 Emilia Romagna: +1.553 Sicilia: +1.246 Puglia: +890 Piemonte: +937 Toscana: +788 Marche: +651 Liguria: +490 Abruzzo: +636 Calabria: +1.071 Friuli-Venezia Giulia: +357 Sardegna: +276 Umbria: +299 P.A Bolzano: +149 P.A Trento: +266 Basilicata: +191 Molise: +159 Valle d'Aosta: +27



Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 117.767 tamponi tra molecolari e test antigenici rapidi. Il tasso di positività si attesta al 15%, in aumento di 1,2 punti percentuali rispetto a ieri.

Nella giornata di oggi si registra un calo dei pazienti ricoverati per Covid nei normali reparti e una leggerissima crescita in quelli in terapia intensiva. Nei reparti ordinari si registra una diminuzione di 40 unità per un totale di 5.628 ricoverati, mentre in terapia intensiva ci sono due pazienti in più per un totale di 229 ricoverati e con 11 ingressi del giorno.

Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi, domenica 28 agosto, sono state somministrate fino ad ora 140.289.615 dosi. Sono 48.681.388 le persone che hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, una cifra pari a oltre il 90,1% della popolazione interessata. Sono 40.082.721 le persone che hanno ricevuto la terza dose, pari all' 84% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale. Sono 2.925.413‬‬‬‬ quelli che hanno ricevuto la quarta dose. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose sono 1.402.775.