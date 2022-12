Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di sabato 10 dicembre regione per regione Il bollettino Covid di oggi, sabato 10 dicembre, con i dati in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri regione per regione laddove disponibili a livello giornaliero.

A cura di Susanna Picone

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I dati di oggi, sabato 10 dicembre, in continuo aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid in Italia. Il bollettino nazionale è diventato ormai settimanale come deciso dal ministero della Salute – nell'ultimo diffuso ieri accertati 221.154 contagi e 686 morti nella settimana 2-8 dicembre -, ma giorno per giorno sono diverse le regioni italiane che ancora riportano i dati registrati nelle 24 ore.

Ecco di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Veneto, oggi 4.149 nuovi positivi e 24 morti

I nuovi casi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore sono 4.149 (-955) per un totale che raggiunge quota 2.588.341. Il bollettino regionale segnala 24 vittime, il totale sale quindi a 16.079. Gli attuali positivi risultano in diminuzione, per un totale di 59.995 (-1.105). Rimane stabile il dato ospedaliero, con 1.558 ricoveri in area medica e in terapia intensiva con 71 pazienti (+1).

Covid Toscana, 2.293 contagi e 2 morti nell'ultima giornata

I casi positivi registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana sono 2.293, che fanno crescere dello 0,1 per cento i contagi dall'inizio della pandemia. Il numero dei contagiati dall'inizio dell'emergenza sale a 1.544.557. Al momento risultano in Toscana 72.396 positivi (+1 per cento rispetto a ieri); i guariti crescono dello 0,1 per cento (1.540 persone) e raggiungono quota 1.460.924 (94,6 per cento dei casi totali). I ricoverati in ospedale sono 604 (54 in più rispetto a ieri): 26 di questi (due in più) si trovano in terapia intensiva. Sono due le nuove morti segnalate e registrate.

Covid Puglia, oggi 2.051 casi e 7 morti

Oggi in Puglia si registrano 2.051 nuovi casi di positività al Covid su 10.213 test giornalieri per una incidenza del 20,08%. Sette le vittime. Delle 18.064 persone attualmente positive in Puglia 256 sono ricoverate in area non critica e 10 in terapia intensiva.

Nelle Marche +50 ricoveri in 7 giorni e 13 decessi

Dalle Marche non arriva un bollettino quotidiano ma è stato reso noto che nell'ultima settimana è aumentato il numero dei ricoveri legati al virus, da 192 a 242 (+50), dei quali 6 in terapia intensiva (-3), 2 in semi intensiva (+1) e 234 in reparti non intensivi (+78). Ci sono poi 28 persone in osservazione nei pronto soccorso (la scorsa settimana erano 20). Sono 7.070 i muovi casi rilevati nella settimana, su 11.954 tamponi analizzati, scende l'incidenza da 486,57 a 470,08 su 100mila abitanti. Sono tredici i decessi nell'arco di 7 giorni che fanno salire il totale regionale a 4.226 dall'inizio della pandemia. In crescita anche il mumero di persone in isolamento domiciliare o quarantena.

Covid Friuli Venezia Giulia, oggi 941 casi e 7 decessi

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono state accertate 941 positività al Covid da 5.386 tamponi, di cui 129 da 1.442 tamponi molecolari e 812 da 3.944 tamponi antigenici; si sono registrati 7 decessi, 5 a Udine, 1 a Gorizia e 1 a Pordenone. In terapia intensiva sono ricoverate 9 persone, 275 negli altri reparti. L'incidenza su 7 giorni (per 100mila abitanti) è pari a 422,9. Da inizio pandemia in Fvg sono state accertate 555.515 positività, mentre i decessi sono stati 5.747.

Covid Calabria, 914 nuovi positivi e un decesso

Nuovo aumento di contagi in Calabria: 914 i casi riscontrati nelle ultime 24 ore a fronte di 3.770 tamponi eseguiti. Il tasso di positività dal 19,38 si è portato al 24,24%. Da registrare un decesso che porta il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 3.143. Sensibile crescita di ricoverati nei reparti ordinari, +15 (165) e due ingressi in più nelle terapie intensive (10).

Nel Lazio oggi 3,070 casi Covid e 9 morti

Oggi nel Lazio, su 3.282 tamponi molecolari e 14.245 tamponi antigenici per un totale di 17.527 tamponi, si registrano 3.070 nuovi casi positivi (+1.704); sono 9 i decessi (+3), sono 800 i ricoverati (+25), 26 le terapie intensive (-1) e +2.556 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,5%. Lo riferisce l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

Covid Sardegna, oggi 535 casi

In Sardegna si registrano oggi 535 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 509 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2660 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 5 (+1). I pazienti ricoverati in area medica sono 91 (-2). 6578 sono i casi di isolamento domiciliare (+419). Non si registrano decessi.

Covid Campania, oggi 3.096 positivi e 5 decessi

In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 3.096 positivi (2.897 al test antigenico e 199 al tampone molecolare). Sono 6 i decessi, 5 nelle ultime 48 ore e 1 avvenuto in precedenza ma registrato ieri. A comunicarlo l'Unità di crisi regionale. I tamponi processati ieri sono stati 14.581 di cui 12.023 test antigenici e 2.558 molecolari. Il report posti letto su base regionale riporta 575 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 22 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 397 occupati.

Articolo in aggiornamento