Bollettino Covid, in Italia 221.324 contagi e 686 morti per Coronavirus nella settimana 2-8 dicembre: i dati I nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nell’ultima settimana sono 221.324 mentre i decessi sono 686. Sono i dati del bollettino settimanale del Ministero della Salute riferito al periodo dal 2 all’8 dicembre.

Sono 221.324 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nella settimana da venerdì 2 dicembre a giovedì 8 dicembre 2022. È quanto emerge dal nuovo bollettino settimanale del Ministero della Salute pubblicato oggi, venerdì 9 dicembre. Numeri stabili dunque visto che il precedente bollettino della scorsa settimana registrava 227.420 contagi settimanali. Sono 24.709.404 i contagi totali nel nostro Paese dall'inizio della pandemia. Nell'ultima settimana effettuati 1.256.722 tamponi per un tasso di positività in leggera crescita al 17,6%.

Aumentano questa settimana anche i decessi covid che sono stati 686 negli ultimi sette giorni, per un totale di 182.419 decessi dall'inizio della pandemia. In aumento il numero degli attuali positivi che sono ora 523.075, di cui 513.525 in isolamento domiciliare. I nuovi guariti sono invece 204.732 per un totale di 24.003.910

Nel periodo dal 2 all'8 dicembre si registra un aumento dei pazienti ricoverati per Covid sia nei normali reparti sia di quelli in terapia intensiva, anche se con una notevole differenza. Sono 15 in più i posti in terapia intensiva occupati da pazienti Covid, per un totale di 335, mentre sono ben 757 i pazienti in più nei reparti ordinari per un totale di 9.215

Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi, venerdì 9 dicembre, sono state somministrate fino ad ora 142.991.891 dosi. Sono 48.707.507 le persone che hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, una cifra pari a circa il 90,21% della popolazione interessata. Sono 40.383.008 le persone che hanno ricevuto la terza dose, pari all'84,65% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale. Sono 5.283.262 quelli che hanno ricevuto la quarta dose. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose sono 1.409.239.