Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di sabato 1 aprile regione per regione I dati dei bollettini Covid di oggi, sabato primo aprile 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri nelle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Susanna Picone

Il bollettino Covid con i dati di oggi, sabato 1 aprile 2023, con i numeri in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid regione per regione, tra quelle ancora disponibili. Il bollettino nazionale da tempo è settimanale – l'ultimo è stato diffuso ieri– ma molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

Di seguito, dunque, i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Calabria, oggi 47 contagi e un decesso

Secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aa.Ss.Pp. della Regione Calabria, sono 47 i nuovi contagi registrati (su 1.308 tamponi effettuati), +33 guariti e 1 morto (per un totale di 3.376 decessi). Il bollettino registra +13 attualmente positivi, +7 ricoveri (per un totale di 86) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 1).

Covid Toscana, oggi 163 nuovi casi e 5 morti

Si registrano altri 163 nuovi casi e cinque morti per Covid in Toscana nelle ultime 24 ore secondo il consueto rapporto quotidiano della Regione. Sale a 11.649 il numero dei decessi dall'inizio dell'epidemia nella regione. I nuovi casi (38 confermati con tampone molecolare, 125 con test rapido) portano il numero dei contagiati rilevati dall'inizio della pandemia a 1.595.346 (+0,01% rispetto al totale del giorno precedente). I guariti crescono in misura percentuale analoga, +0,01% – sono state 123 persone con tampone negativo nelle 24 ore – e raggiungono quota 1.576.538 (98,8% dei casi totali). Il rapporto tra positivi rilevati e tamponi effettuati è stato dell'8,3% in forte rialzo dal 7% di ieri e dal 6,2% di due giorni fa. I positivi attuali sono 7.159 (+0,5% rispetto a ieri). Tra loro 149 sono ricoverati (-9 persone il saldo tra ricoveri e dimissioni rispetto a ieri) di cui quattro in terapia intensiva (-2 persone il saldo tra ingressi e uscite rispetto a ieri).

Covid Veneto, oggi 476 nuovi contagi e 9 decessi

Sono stati 476 i nuovi contagi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore (425 quelli di ieri). Si registrano anche 9 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. I totali, dall'inizio della pandemia, si aggiornano a 2707.529 per quanto riguarda le infezioni e 16.755 quello dei decessi. Scendono i numeri dei malati ricoverati in ospedale: i pazienti in area non critica sono 801 (-22), quelli in terapia intensiva, 24 (-4).

