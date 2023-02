Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di mercoledì 8 febbraio regione per regione I dati di oggi, mercoledì 8 febbraio 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri Covid dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Susanna Picone

I dati di oggi mercoledì 8 febbraio, in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid. Nonostante il bollettino nazionale sia diventato ormai da tempo settimanale molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

Ecco dunque di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Puglia, 101 casi e 4 morti

Sono 101 i casi di contagio da coronavirus accertati in Puglia nelle ultime ore. Si tratta del 3,2% dei 3.112 test processati. Gli attualmente positivi sono 15.057 di cui 176 ricoverati in area non critica (7 in meno rispetto a ieri) e 7 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri). Le vittime del virus sono 4 che fanno salire a 9.593 il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi.

Covid Calabria, oggi 133 nuovi casi e 2 morti

Secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia Covid comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aa.Ss.Pp. della Regione Calabria, sono 133 i nuovi contagi registrati (su 2.165 tamponi effettuati), +105 guariti e 2 morti (per un totale di 3.320 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +26 attualmente positivi, -1 ricoveri (per un totale di 129) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 5).

Covid Toscana, oggi 229 nuovi casi e 4 decessi

Sono 229 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Toscana dove si registrano 4 decessi. Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 378 tamponi molecolari e 3.057 tamponi antigenici rapidi: di questi il 6,7% è risultato positivo. Sono invece 460 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 49,8% di questi è risultato positivo. I ricoveri sono 195 (4 in meno rispetto a ieri) di cui 9 (-3) in terapia intensiva. Al momento in Toscana risultano 32.029 positivi, -7,9% rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia nella regione sono 1.584.683 i contagi e 11.498 i decessi. A livello territoriale Firenze registra 50 casi in più, Prato 15, Pistoia 8, Massa Carrara 13, Lucca 15, Pisa 37, Livorno 21, Arezzo 27, Siena 24, e Grosseto 17. In 31.834 (-2.736) sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi.

Covid Veneto: +714 positivi, 3 decessi nelle 24 ore

Sono 714 i nuovi positivi a coronavirus in Veneto a fronte di 3 decessi registrati nelle ultime 24 ore e 16.331 persone in isolamento. Lo comunica il bollettino Covid diffuso dalla Regione Veneto. Sul versante dei ricoveri sono 250 in area non critica (-1) e 12 in terapia intensiva (-3).

Covid Sardegna, oggi 162 casi

In Sardegna si registrano oggi 162 ulteriori casi confermati di positività al covid (di cui 143 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1297 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2 ( – 1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 156 ( – 3 ). Sono 3368 i casi di isolamento domiciliare ( – 47 ). Non si registrano decessi.

