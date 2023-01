Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di mercoledì 4 gennaio regione per regione I dati di oggi, mercoledì 4 gennaio 2023 su contagi, morti e ricoveri Covid in aggiornamento dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Ida Artiaco

I dati di lunedì 2 gennaio, su contagi, morti e ricoveri Covid da molte regioni italiane, nonostante il bollettino sia diventato settimanale come deciso dal ministero della Salute. I numeri, come si vede, sono leggermente più alti di quelli di ieri, quando si sentiva ancora l'effetto del weekend e delle feste di Natale e Capodanno.

Ecco di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Toscana, oggi 956 nuovi casi e 5 decessi

Sono 956 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 210 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 746 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.572.127.

Al momento in Toscana risultano pertanto 73.337 positivi, -2,6% rispetto a ieri. Di questi 457 (8 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 16 (4 in meno) si trovano in terapia intensiva.

Covid in Veneto, oggi 2.332 positivi e 11 morti

Il numero dei nuovi contagi Covid in Veneto è in netto calo ed è stato pari a ieri a 2.332, portando il totale complessivo degli infettati da inizio pandemia a 2.653.476. Sale il numero delle vittime, 11 in più rispetto alla rilevazione precedente, con un totale a quota 16.353.

Il bollettino giornaliero della Regione riporta anche una diminuzione degli attuali positivi che da 50.199 passano a 49.804 (-395). In lieve aumento l'occupazione dei posti letto in ospedale, almeno per i casi meno gravi. I malati Covid ricoverati in area medica sono 1.586 (+9), quelli in terapia intensiva invece sono 78, lo stesso dato diffuso ieri.

