Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di martedì 3 gennaio regione per regione I dati di oggi, martedì 3 gennaio 2023, in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Susanna Picone

I dati di oggi, martedì 3 gennaio, su contagi, morti e ricoveri Covid da molte regioni italiane, nonostante il bollettino sia diventato settimanale come deciso dal ministero della Salute.

Ecco di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Veneto, oggi 3.020 positivi e 11 morti

Il numero dei nuovi contagi in Veneto è stato pari a ieri a 3.020, portando il totale complessivo degli infettati da inizio pandemia a 2.651.114. Sale il numero delle vittime, 11 in più rispetto alla rilevazione precedente, con un totale a quota 16.342. Nel bollettino giornaliero della Regione si nota anche una diminuzione degli attuali positivi che da 50.992 passano a 50.199 (-793). In calo l'occupazione dei posti letto in ospedale, almeno per i casi meno gravi. I positivi ricoverati in area medica sono 1.577 (-1), quelli in terapia intensiva invece sono 78, 9 in più.

Covid Toscana, oggi 1.381 nuovi casi e 9 decessi

Sono 1.381 i nuovi casi in Toscana dove si registrano 9 decessi. Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 669 tamponi molecolari e 7.969 tamponi antigenici rapidi: di questi il 16% è risultato positivo. Sono invece 1.578 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: l'87,5% di questi è risultato positivo. I ricoveri salgono a 449 (13 in più rispetto a ieri), di cui 20 (+3) in terapia intensiva. Al momento in Toscana risultano 75.279 positivi, +0,5% rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia nella regione sono 1.571.171 i contagi e 11.378 i deceduti. A livello territoriale Firenze registra 283 casi in più rispetto a ieri, Prato 54, Pistoia 66, Massa Carrara 115, Lucca 177, Pisa 189, Livorno 160, Arezzo 153, Siena 103, e Grosseto 75. In 74.830 (+368) sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi.

Covid Friuli Venezia Giulia, oggi 682 nuovi casi e 5 decessi

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono state accertate 682 positività da 4.635 tamponi, di cui 105 da 1.645 tamponi molecolari e 577 da 2.990 tamponi antigenici; si sono registrati 5 decessi, 4 a Udine e 1 a Trieste. In terapia intensiva sono ricoverate 5 persone, 237 negli altri reparti. L'incidenza su 7 giorni (per 100mila abitanti) è pari a 307,4. I dati sono stati comunicati dalla Regione. Da inizio pandemia in Fvg sono state accertate 567.250 positività, mentre i decessi sono stati 5.866.

