Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di mercoledì 28 dicembre regione per regione I dati di oggi, mercoledì 28 dicembre, in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

I dati di oggi, mercoledì 28 dicembre, su contagi, morti e ricoveri Covid da molte regioni italiane, nonostante il bollettino sia diventato settimanale come deciso dal ministero della Salute.

Di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Veneto, oggi 4.214 nuovi positivi

Sono 4.214 i nuovi positivi Ccovid in Veneto nelle ultime 24 ore a fronte di 25 decessi e 48.296 persone in isolamento. Lo comunica il bollettino diffuso dalla Regione Veneto. Sul fronte dei ricoveri, in calo, sono 813 in area medica (-39) e 33 in terapia intensiva (-9).

Covid Puglia, oggi 1.945 contagi e 12 morti

Sono 1.945 i nuovi casi di contagio accertati in Puglia nelle ultime ore. Si tratta del 34,6% dei 5.621 test processati. Gli attualmente positivi sono 14.076, di cui 263 ricoverati in area non critica (12 in meno rispetto a ieri) e 10 in terapia intensiva. Le vittime sono 12, che fanno salire a 9.410 il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi.

Covid Toscana, oggi 1.904 nuovi casi e altri 22 morti

Altri 1.904 nuovi casi e ben 22 morti per Covid registrati nelle 24 ore in Toscana. Le 22 vittime sono state 9 nell'area di Firenze, 5 in quella di Pistoia, 4 in quella di Pisa e 1 nelle aree di Prato, Lucca, Livorno e Arezzo. Sale a 11.348 il totale dei decessi dall'inizio dell'epidemia. I nuovi casi (279 con tampone molecolare, 1.625 con test rapido) portano il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia a 1.565.195 (+0,1% rispetto al totale del giorno precedente). I guariti crescono del +0,1% – sono state 1.308 persone con tampone negativo nelle 24 ore – e raggiungono quota 1.480.443 (94,6% dei casi totali). I positivi attuali in Toscana sono 73.404 (+0,8% rispetto a ieri).

Covid Sardegna, 917 nuovi casi e un decesso

In Sardegna si registrano oggi 917 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 838 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3548 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 7 (-1). I pazienti ricoverati in area medica sono 124 (come ieri). 6178 sono i casi di isolamento domiciliare (-13). Si registra il decesso di un uomo di 99 anni, residente nella provincia di Oristano.

Covid Calabria, oggi 1,107 casi

Sono 1.107 i nuovi positivi al Coronavirus in Calabria, a fronte 4.602 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Regione. Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

