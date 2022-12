Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di martedì 20 dicembre regione per regione Il bollettino Covid di oggi, martedì 20 dicembre, con i dati in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri regione per regione laddove disponibili a livello giornaliero.

A cura di Susanna Picone

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I dati di oggi, martedì 20 dicembre, su contagi, morti e ricoveri Covid da molte regioni italiane: nonostante il bollettino Covid sia diventato settimanale, come deciso dal ministero della Salute, molte regioni continuano infatti a diffondere dati giorno per giorno.

Di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Veneto, oggi 3.922 nuovi positivi e 15 decessi

Nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal bollettino quotidiano regionale, in Veneto sono stati registrati 3.922 nuovi positivi al Covid-19 e quindici decessi. In forte discesa il numero delle persone che attualmente si trovano in isolamento, 52.013 (-1.158). Lieve calo anche per quanto riguarda i dati registrati dai ricoveri ospedalieri nei reparti meno gravi dove si contano 1.626 pazienti (-9); in terapia intensiva sono invece 74 (+1).

Covid Toscana, oggi 1,765 caso e un decesso

In Toscana sono 1.765 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime ventiquattro ore: 239 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.526 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale a 1.557.315. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.138 persone) e raggiungono quota 1.472.381 (94,5% dei casi totali). I dati, relativi all'andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento in Toscana risultano pertanto 73.656 positivi, +0,9% rispetto a ieri. Di questi 566 (11 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 24 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 1 nuovo decesso: un uomo di 89 anni.

Covid Friuli Venezia Giulia, oggi 766 nuovi casi e 4 decessi

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono state accertate 766 positività al Covid da 5.692 tamponi, di cui 127 da 1.948 tamponi molecolari e 639 da 3.744 tamponi antigenici; si sono registrati 4 decessi, 3 a Udine e 1 a Pordenone. In terapia intensiva sono ricoverate 8 persone, 266 negli altri reparti. L'incidenza su 7 giorni (per 100mila abitanti) è pari a 307,8. I dati sono stati comunicati dalla Regione. Da inizio pandemia in Fvg sono state accertate 560.893 positività, mentre i decessi sono stati 5.799.

In aggiornamento