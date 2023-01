Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di martedì 17 gennaio regione per regione I dati di oggi, martedì 17 gennaio 2023, in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid in aggiornamento dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

I dati di oggi, martedì 17 gennaio, in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid. Nonostante il bollettino sia diventato settimanale come deciso dal ministero della Salute, molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

Ecco dunque di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Calabria, oggi 592 nuovi casi e 2 decessi

Stabile la curva del contagio da Covid in Calabria: il bollettino regionale delle ultime 24 ore riporta 592 casi a fronte di 3.916 tamponi effettuati, per un indice di positività sceso all'11.98%, uno dei più bassi degli ultimi mesi. Due i nuovi decessi, entrambi nel Cosentino.

Covid Lazio, oggi 1235 caso e 7 morti

Oggi nel Lazio, su 2.424 tamponi molecolari e 10.834 tamponi antigenici per un totale di 13.258 tamponi, si registrano 1.235 nuovi casi positivi (+614); sono 7 i decessi (+1), 638 i ricoverati (-11), 28 le terapie intensive (-1) e +1.343 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,3%.

Covid Campania, 1.081 positivi e 4 decessi nelle ultime 48 ore



In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.081 positivi al Coronavirus (994 al test antigenico e 87 al tampone molecolare). Sono 4 i decessi nelle ultime 48 ore. A comunicarlo l'Unità di crisi regionale. I tamponi processati ieri sono stati 12.726 di cui 9.908 test antigenici e 2.818 molecolari.

Covid Sardegna, oggi 271 nuovi casi e un decesso

In Sardegna si registrano nelle ultime 24 ore un decesso – una donna di 87 anni della provincia di Sassari – e 271 nuovi casi confermati di positività al Covid (di cui 249 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.572 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 8 (+ 1), i pazienti in area medica 101 (- 11). Le persone in isolamento domiciliare sono 4.459 (- 422).

Covid Puglia, oggi 1.014 nuovi casi e 10 morti

Oggi in Puglia si registrano 1.014 nuovi casi di positività al Covid su 9.414 test giornalieri per una incidenza del 10,77% (ieri 6,31%). Sono dieci le persone decedute. I casi sono così suddivisi per provincia: a Bari 382, nella Bat 63, a Brindisi 81, nel Foggiano 107, nel Leccese 236, a Taranto 137. Dei 16.968 attualmente positivi 252 sono ricoverati in area non critica (ieri 245) e 17 in terapia intensiva.

Covid Friuli Venezia Giulia, oggi 251 nuovi casi e due decessi

Sono 251 i contagi da Covid-19 registrati in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore, su un totale di appena 3.177 tamponi. Si registrano oggi due decessi, uno a Udine e uno a Pordenone. Scendono a due le persone ricoverate in terapia intensiva (-1) e a 157 i pazienti positivi ospedalizzati in altri reparti (-10). Negli ultimi sette giorni il tasso di incidenza dei contagi in regione è pari a 112 casi ogni 100 mila abitanti.

Covid Veneto, oggi 1.315 positivi e 11 decessi

Sono 1.315 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore a fronte di 11 decessi e 18.104 persone in isolamento. Lo comunica il bollettino covid diffuso dalla Regione Veneto. Sul versante dei ricoveri, sono in calo in area non critica 449 (-60), 29 (-4) le terapie intensive.

Covid Toscana, oggi 599 nuovi casi e nessun decesso

Sono 599 i nuovi casi Covid in Toscana e nelle ultime 24 ore non si registrano decessi. Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 736 tamponi molecolari e 5.667 tamponi antigenici rapidi: di questi il 9,4% è risultato positivo. Sono invece 1.024 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 58,5% di questi è risultato positivo. I ricoveri scendono a 332 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 13 (+4) in terapia intensiva. Al momento in Toscana risultano 68.363 positivi, -0,4% rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia nella regione sono a 1.578.771 i contagi e 11.450 i decessi.

