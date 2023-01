Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di giovedì 5 gennaio regione per regione I dati di oggi, giovedì 5 gennaio 2023 su contagi, morti e ricoveri Covid in aggiornamento dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

I dati di oggi, giovedì 5 gennaio, in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid. Nonostante il bollettino sia diventato settimanale come deciso dal ministero della Salute, molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

Ecco dunque di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Veneto, oggi 2.249 positivi e 15 morti

Il numero dei nuovi contagi in Veneto è di 2.249 nelle ultime 24 ore, portando il totale complessivo degli infettati da inizio pandemia a 2.655.725. Sale il numero delle vittime, 15 in più rispetto alla rilevazione precedente, con un totale a quota 16.368. Il bollettino giornaliero della Regione riporta anche una drastica diminuzione degli attuali positivi che da 49.804 passano a 41.365 (-8.439). In calo l'occupazione dei posti letto in ospedale, almeno per i casi meno gravi. I malati ricoverati in area medica sono 1.576 (-10), quelli in terapia intensiva invece sono 74 (-4).

Covid Toscana, oggi 831 casi e 8 morti

Sono 831 i nuovi casi positivi al Covid registrati nell'ultima giornata in Toscana. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.572.958. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,04% (533 persone) e raggiungono quota 1.487.940 (94,6% dei casi totali). I dati, relativi all'andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. La lista dei decessi si aggiorna con 8 nuovi decessi.

Covid Friuli Venezia Giulia, oggi 391 nuovi casi e 5 decessi

Sono 391 i contagi da Covid-19 registrati in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore, su un totale di 2.949 tamponi, con un tasso di positività del 13,2 per cento. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione nel suo bollettino quotidiano. Si registrano oggi cinque decessi, due a Udine, due a Gorizia e uno a Trieste. Scendono a cinque le persone ricoverate in terapia intensiva (una in meno), mentre salgono a 241 i pazienti positivi ospedalizzati in altri reparti (uno in più). Negli ultimi sette giorni il tasso di incidenza dei contagi in regione è pari a 260 casi ogni 100 mila abitanti.

Covid Puglia, oggi 1.615 casi e 3 morti

Oggi in Puglia si registrano 1.615 nuovi casi di positività al Covid su 7.848 test per una incidenza del 20,57%. Sono tre i decessi registrati. Complessivamente delle 18.693 persone attualmente positive 264 sono ricoverate in area non critica (ieri 266) e 18 in terapia intensiva (ieri 17).

Covid Lazio, oggi 1.874 casi e 2 decessi

Sono 1.874 i nuovi casi positivi registrati a Roma e nel Lazio oggi, giovedì 5 gennaio 2023, 2.250 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore i tamponi processati sono stati 13.424, fra cui 2.500 molecolari e 10.924 antigenici: il rapporto fra positivi e tamponi è di 13,9%. Le persone guarite sono 280, mentre i morti sono 2. Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 46.863, 46.136 persone in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati in ospedale non in terapia intensiva sono 700, 11 in meno rispetto a ieri, mentre si registrano 27 persone in terapia intensiva, una in più rispetto a ieri.

Covid Sardegna, oggi 390 nuovi contagi e un morto

Un decesso nella Asl di Sassari e contagi ancora in calo in Sardegna dove si registrano 390 ulteriori casi al Covid rispetto ai 499 del giorno precedente. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1642 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva scendono a 6 (-1) e quelli in area medica a 121 (-2). Infine sono 6124 i casi di isolamento domiciliare (-34).

Covid Calabria, oggi e 740 contagi e 5 morti

Sono 740 i nuovi contagi da Covid in Calabria mentre sono 5l e vittime. Il tasso di positività sale dal 18,74% al 19,28%. Stabile il numero dei ricoverati, che aumentano di 1 in area medica (188) e calano di 2 in terapia intensiva (13). Prosegue inoltre il calo dei casi attivi che oggi sono 5.854 (-388) a fronte di 1.123 nuovi guariti. Gli isolati a domicilio sono 5.653 (-387).

