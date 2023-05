Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di giovedì 4 maggio regione per regione I dati dei bollettini Covid di oggi, giovedì 4 maggio 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri nelle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

Il bollettino Covid con i dati di oggi, giovedì 4 maggio 2023, con i numeri in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid regione per regione, tra quelle ancora disponibili. Il bollettino nazionale da tempo è settimanale – l‘ultimo è stato diffuso venerdì scorso – ma molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

Di seguito, dunque, i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Toscana, nell'ultima settimana 1.220 casi e 14 decessi

Da oggi il bollettino della Toscana, come quello di altre regioni, diventa settimanale. Verrà reso pubblico ogni giovedì. Negli ultimi sette giorni si sono registrati pertanto 1.220 nuovi casi di Covid-19: 310 confermati con tampone molecolare e gli altri 910 con test rapido.

A oggi sono ricoverate in ospedale 183 persone (6 in meno rispetto alla settimana precedente, meno 3,2%), di cui 6 (3 in più, più 100%) si trovano in terapia intensiva. In 4.326 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (1.508 in meno rispetto alla settimana precedente, meno 25,8%). I decessi sono 14: 3 a Firenze, 2 a Pistoia, 6 a Arezzo, 3 a Siena.

Covid in Veneto, oggi 453 nuovi casi e 3 decessi

Sono 453, in calo rispetto ai 654 del giorno precedente, i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, e 3 le vittime. Prosegue il calo degli attuali positivi ufficiali, che sono 16.161 (-721). Negli ospedali, in leggero aumento i ricoveri in area medica, 880, (+7), mentre rimane stabile il numero in terapia intensiva, 34.

Covid in Calabria, oggi 89 contagi e 1 morto

Sono 89 i nuovi casi Covid accertati in Calabria nelle ultime 24 ore secondo quanto riportato dal consueto bollettino della Regione. Il tasso di positività torna sotto il 6% (5.88%) mentre si registra un lieve incremento del numero dei ricoverati in ospedale che sono in tutto 113 (di cui 5 in Rianimazione). Una nuova vittima.

