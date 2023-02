Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di giovedì 23 febbraio regione per regione I dati di oggi, giovedì 23 febbraio 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri Covid dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Susanna Picone

Il bollettino Covid con i dati di oggi, giovedì 23 febbraio, in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid regione per regione. Il bollettino nazionale è diventato da tempo settimanale, ma molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

I numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili:

Covid Puglia, oggi 212 nuovi casi di positività

Oggi in Puglia si registrano 212 nuovi casi di positività al Covid su 4.611 test per una incidenza del 4,5%. Nel bollettino ufficiale della Regione non sono stati segnalati decessi. Delle 7.185 persone attualmente positive 106 (ieri 113) sono ricoverate in area non critica e 5 in terapia intensiva (ieri 4).

Covid Toscana, oggi 272 positivi e 7 decessi

Oggi in Toscana sono 272 i nuovi casi di Covid: 66 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 206 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.588.384. La lista dei decessi si aggiorna con 7 nuovi decessi.

Covid Veneto, 616 nuovi casi e 9 decessi

Sono 616 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, che portano il totale dei contagi a 2.689.327; il bollettino regionale segnala 9 decessi, per un totale di 16.655 vittime. In risalita i positivi ufficiali, che sono 16.891, 185 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Negli ospedali risalgono i ricoveri, sia per l'area non critica (868, +29) che per le terapie intensive (35, +1).

In aggiornamento