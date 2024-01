Bollettino Covid, in Italia 38.737 nuovi casi e 371 morti nella settimana 28 dicembre-3 gennaio: i dati In leggero calo tutti i dati Covid in Italia, anche se potrebbe contribuire il rallentamento di test e notifiche durante le feste di Natale. Nell’ultima settimana i nuovi casi sono stati 38.736, il 5,7% in meno della settimana precedente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Nuovi casi Covid in calo nella settimana dal 28 dicembre 2023 al 3 gennaio 2024: secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, si registrano 38.737 nuovi casi positivi al Sars-Cov2, con un calo del 5,5% rispetto alla settimana precedente, quando erano stati 40.990.

I morti sono stati 371, +33% rispetto alla settimana precedente (279), 242.518 i tamponi effettuati con una variazione di +7% rispetto alla settimana precedente. Il tasso di positività è del 16%, -2,1% rispetto alla settimana precedente (18,1%).

Il tasso di occupazione in area medica al 3/1/2024 è pari invece al 10,1% (6.320 ricoverati), rispetto all'11% (6.834 ricoverati) del 27/12/2023. Alla giornata del 3 gennaio il tasso di occupazione in terapia intensiva è pari al 2,8% (246 ricoverati), rispetto al 3,2% (281 ricoverati) del 27/12/2023.

"L'andamento epidemiologico, pur risentendo di un inevitabile ritardo del conferimento dei dati da parte delle Regioni, a causa del periodo festivo, si consolida come assolutamente poco impattante sui ricoveri ospedalieri, indicatore certamente oggi più affidabile e significativo, oltre che in un decremento degli indici di contagio e trasmissibilità. Come prevedibile ed in linea con gli altri Paesi, cresce ancora l'influenza che si somma alla trasmissione di altri virus respiratori. Per quanto riguarda i decessi, si precisa che il numero include anche i dati delle settimane precedenti che non erano stati notificati da parte di alcune Regioni. In questo periodo, restano alti l'attenzione ed il monitoraggio e si rinnova l'invito a mantenere i presidi di prevenzione e terapeutici per i più fragili", così il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, Francesco Vaia.

L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero al 26/12/2023 è sotto la soglia epidemica, pari a 0,75 (0,72–0,78), stabile rispetto alla settimana precedente (Rt=0,76 (0,73–0,79) al 19/12/2023). Valori che potrebbero essere sottostimati a causa di un ritardo di notifica dei ricoveri durante le feste.

L’incidenza di casi segnalati nel periodo 28/12/2023 – 03/01/2024 è pari a 66 casi per 100.000 abitanti, in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente. L’incidenza più elevata è stata riportata nella Regione Lazio (128 casi per 100.000 abitanti) e la più bassa in Sicilia (6 casi per 100.000 abitanti).

La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale è la fascia 90+ anni. L’incidenza settimanale è diminuzione in tutte le fasce d’età. La percentuale di reinfezioni è il 43% circa, in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente.