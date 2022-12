Bollettino Covid, i dati di contagi e morti in Italia di oggi, domenica 11 dicembre regione per regione Il bollettino Covid di oggi domenica 411dicembre, con gli aggiornamenti e i dati su contagi, morti e ricoveri regione per regione laddove disponibili a livello giornaliero.

A cura di Davide Falcioni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I dati di oggi, domenica 11 dicembre, su contagi, morti e ricoveri Covid da molte regioni italiane, nonostante il bollettino sia diventato settimanale come deciso dal ministero della Salute.

Ecco, allora, di seguito i numeri aggiornati alle ultime 24 ore sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Calabria, oggi 504 nuovi contagi e 3 morti

Secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aa.Ss.Pp. della Regione Calabria, sono 504 i nuovi contagi registrati (su 3.834 tamponi effettuati), +395 guariti e 3 morti (per un totale di 3.146 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +106 attualmente positivi, +3 ricoveri (per un totale di 168) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 12).

Leggi anche Operato al cuore bimbo di 6 mesi: genitori avevano bloccato intervento per rifiuto sangue vaccinato

Covid Veneto, oggi 2.868 nuovi casi e 5 decessi

In calo gli indicatori su malati e ricoverati per Covid-19 in Veneto, dove ieri si sono registrati 2.868 nuovi casi (-1,281), per un totale di 2.591.209 da inizio pandemia. Vi sono anche 5 decessi, che portano a un totale di 16.084. Scendono a 57.820 a 45.820 (-2.175) i positivi ufficiali, mentre negli ospedali vi sono 44 nuovi ricoveri in area medica, con il totale a 1.602, e 69 (-2) in terapia intensiva.

Covid Toscana, oggi 1.358 nuovi casi e 8 morti

Sono 1.358 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 300 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.058 con test rapido. La lista dei decessi registra 8 nuovi decessi: 3 uomini e 5 donne con un'età media di 85,8 anni. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.545.915. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.174 persone) e raggiungono quota 1.462.098 (94,6% dei casi totali).

Covid Campania, oggi 1.860 nuovi casi e un morto

In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 2.371.224 per 1.860 nuovi casi su 10.745 test complessivi esaminati in laboratorio, 19.815.649 dall’inizio della pandemia. L’Unità di crisi ha comunicato 1 decesso antecedente alle ultime 48 ore. In totale i morti per coronavirus in Campania sono 11.435 dall’inizio dell’epidemia.