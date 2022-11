Bollettino Covid di oggi, i dati di contagi e morti in Italia di sabato 12 novembre regione per regione I dati in aggiornamento su contagi, ricoveri e morti Covid-19 regione per regione di oggi, sabato 12 novembre.

A cura di Susanna Picone

I dati di oggi, sabato 12 novembre, su contagi, morti e ricoveri Covid dalle singole Regioni. Il bollettino Covid, come ormai noto, è diventato settimanale – qui gli ultimi dati diffusi – ma le singole Regioni continuano a inviare giorno per giorno i bollettini territoriali. Ecco quindi di seguito i numeri aggiornati alle ultime 24 ore sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia.

Covid Toscana, oggi 1.868 nuovi casi e 5 decessi

Sono 1.868 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime ventiquattro ore in Toscana dove si registrano 5 decessi. Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 948 tamponi molecolari e 7.824 tamponi antigenici rapidi: di questi il 21,3% è risultato positivo. Sono invece 2.122 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: l'88% di questi è risultato positivo. Al momento in Toscana sono 52.365 i positivi, +1,3% rispetto a ieri. I ricoveri sono 407 (4 in meno rispetto a ieri), di cui 14 (+3) in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia nella regione sono 1.490.577 i contagi e 11.064 i deceduti.

Covid Veneto, 4.093 nuovi casi e 6 decessi

Sono 4.093 i nuovi casi positivi identificati in Veneto nelle ultime 24 ore secondo il report diffuso dalla Regione che parla anche di un leggero calo del totale dei ricoveri con 3 dismissioni dalle aree mediche e una dalle terapie intensive. Sei i decessi.

