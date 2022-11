Bollettino Covid, in Italia 181.181 contagi e 549 morti per Coronavirus nella settimana 3-10 novembre: i dati I nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nell’ultima settimana sono 181.181 mentre i decessi sono 549. Sono i dati del bollettino settimanale del Ministero della Salute riferito al periodo dal 3 al 10 novembre.

A cura di Antonio Palma

Sono 181.181 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nella settimana da giovedì 3 a giovedì 10 novembre 2022, per un totale di 23.823.192 contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. È quanto emerge dal nuovo bollettino settimanale del Ministero della Salute pubblicato oggi 11 novembre. Numeri di nuovi casi in aumento dunque rispetto alla scorsa settimana quando i nuovi contagi erano stati 166.824

I decessi covid nell'ultima settimana sono stati invece 549, anche questi in aumento rispetto ai 496 della passata rilevazione, per un totale di 179.985 dall'inizio della pandemia. In sette giorni è sceso anche il numero degli attuali positivi passato da 425.111 a 418.554, vale a dire 6.557 contagiati in meno.

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

Nel periodo dal 3 al 10 novembre si registra un calo dei pazienti ricoverati per Covid sia nei normali reparti sia di quelli in terapia intensiva. Nei reparti ordinari si registra un calo di 248‬ unità per un totale di 6.356 pazienti, mentre in terapia intensiva ci sono 35 pazienti in meno per un totale di 203 ricoverati.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi, venerdì 11 novembre, sono state somministrate fino ad ora 142.205.911 dosi. Sono 48.702.003le persone che hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, una cifra pari a circa il 90,20% della popolazione interessata. Sono 40.303.840 le persone che hanno ricevuto la terza dose, pari all'84,5% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale. Sono 4.586.615quelli che hanno ricevuto la quarta dose. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose sono 1.408.474.