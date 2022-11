Bollettino Covid di oggi, i dati di contagi e morti in Italia di martedì 22 novembre regione per regione Il bollettino Covid di oggi martedì 22 novembre, con gli aggiornamenti dei dati su contagi, morti e ricoveri regione per regione laddove disponibili a livello giornaliero.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono disponibili oggi martedì 22 novembre, i dati su contagi, morti e ricoveri Covid di alcune Regioni, anche se il bollettino nazionale, per volere del ministro della Salute, Orazio Schillaci, è diventato settimanale. I numeri sono più alti di quelli di ieri, quando risentivano ancora del cosiddetto effetto weekend.

Ecco, allora, di seguito i numeri aggiornati alle ultime 24 ore sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Toscana 3.620 nuovi casi e 14 morti

Sono 3.620 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana, dove sono stati eseguiti 1.205 tamponi molecolari e 14.583 tamponi antigenici rapidi: di questi il 22,9% è risultato positivo. Sono invece 3.887 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 93,1% di questi è risultato positivo.

Leggi anche Bollettino Covid, i dati di contagi e morti in Italia di lunedì 21 novembre regione per regione

Sono 495 (45 in più rispetto a ieri) i pazienti ricoverati in ospedale: 18 (4 in più) si trovano in terapia intensiva. Sono 14 – nove uomini e cinque donne con un'età media di 81,7 anni – le persone positive al Covid-19 la cui morte è stata registrata nelle ultime ventiquattro ore nella Regione, dove il numero totale delle vittime è salito a 11.126.

Covid in Sardegna, 880 contagi e 1 decesso

In Sardegna si registrano oggi 880 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 820 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4412 tamponi.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3 (-3). I pazienti ricoverati in area medica sono 91 (+4). 7117 sono i casi di isolamento domiciliare (-494). Si registra un decesso nella ASL di Cagliari.

Covid in Friuli Venezia Giulia: 1.254 nuovi casi e 5 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 6.726 test e tamponi sono state riscontrate 1.254 positività al Covid 19. Nel dettaglio, su 1.998 tamponi molecolari sono stati rilevati 103 nuovi contagi. Sono inoltre 4.728 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono emersi 1.151 casi.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 204. Si registrano anche i decessi di 5 persone: 3 a Udine e 2 a Pordenone. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati complessivamente 540.709 contagi.

Covid in Alto Adige: 341 contagi e 3 vittime

Sono 341 i nuovi casi di Covid registrati in Alto Adige, a fronte di 186 tamponi pcr (10 positivi) e 1.969 antigenici (331 positivi). Tre nuovi decessi portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 1.587. I nuovi guariti sono 101, le persone in quarantena o isolamento domiciliare 1.593 (+237). Invariata l'incidenza settimanale, oggi a 231 casi ogni 100mila abitanti.

Covid in Veneto: 7.411 nuovi casi e 6 decessi

Sono 7.411 i nuovi casi di contagio registrati in Veneto nelle ultime 24 ore e 6 i decessi. È quanto emerge dal bollettino della Regione Veneto sull'andamento del Covid.