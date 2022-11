Bollettino Covid di oggi, i dati di contagi e morti in Italia di martedì 15 novembre regione per regione I dati in aggiornamento su contagi, ricoveri e morti Covid-19 regione per regione di oggi, martedì 15 novembre.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Arrivano anche oggi, martedì 15 novembre, i dati su contagi, morti e ricoveri Covid da alcune Regioni, anche se il bollettino nazionale, per volere del ministro della Salute, Orazio Schillaci, è diventato settimanale. Ecco, allora, di seguito i numeri aggiornati alle ultime 24 ore sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Alto Adige: 341 casi e 1 decesso

In Alto Adige sono 341 i nuovi casi di Covid-19 su 2.191 tamponi processati nella giornata di ieri. Una donna sopra gli 80 anni è deceduta per un totale di 1.580 vittime da inizio pandemia. Tornano, tuttavia, a salire le persone in quarantena o isolamento domiciliare che sono 1.581, poco più di duecento in più rispetto a ieri. Su 284.584 persone risultate positive al tampone molecolare, 281.423 sono nel frattempo guarite.

Covid Toscana: 2.908 nuovi casi e 10 decessi

Sono 2.908 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 362 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 2.546 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.495.362. I dati, relativi all'andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale.

Leggi anche Per Meloni i vaccini hanno sconfitto il Covid, ma il sottosegretario alla Salute non sa se funzionano

Al momento in Toscana risultano pertanto 54.211 positivi, +3,6% rispetto a ieri. Di questi 447 (35 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 13 (stabili) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 10 nuovi decessi: 6 uomini e 4 donne con un'età media di 85,5 anni.

Covid Veneto: 6.553 contagi e 11 morti

Balzo dei contagi nelle ultime 24 ore in Veneto, dove ieri si sono registrati 6.553 nuovi casi, che portano il totale a 2.475.432. Aumentano di conseguenza anche gli attuali positivi, che sono 53.436, +2.008 rispetto al giorno precedente. Il bollettino regionale segnala altre 11 vittime, con il totale a 15.836. Aumentano anche i ricoveri in area medica, che sono 1.115 (+20), mentre restano invariati (46) quelli in terapia intensiva.

Covid Puglia: 2.051 nuovi casi e 5 morti

Oggi in Puglia si registrano 2.051 nuovi casi di positività al Covid su 12.059 test giornalieri per una incidenza del 17%. Sono cinque i decessi registrati. I nuovi casi sono stati individuati nelle province di Bari (630), Bat (104), Brindisi (215), Foggia (254), Lecce (597), Taranto (233). Sono residenti fuori regione altre 10 persone risultate positive in Puglia, mentre per altri 8 casi la provincia è in corso di definizione. Delle 13.163 persone attualmente positive 184 sono ricoverate in area non critica e 13 in terapia intensiva.

In aggiornamento.