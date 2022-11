Bollettino Covid di oggi, i dati di contagi e morti in Italia di lunedì 14 novembre regione per regione I dati in aggiornamento su contagi, ricoveri e morti Covid-19 regione per regione di oggi, lunedì 14 novembre.

I dati di oggi, lunedì 14 novembre, su contagi, morti e ricoveri Covid dalle singole Regioni. Il bollettino Covid, come ormai noto, è diventato settimanale e viene pubblicato il venerdì, ma molte Regioni continuano a inviare giorno per giorno i bollettini territoriali. Ecco quindi di seguito i numeri aggiornati alle ultime 24 ore sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia.

Covid Veneto, oggi 1.229 nuovi positivi e 8 decessi

Il nuovo bollettino della Regione Veneto relativo ai dati sui contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore attesta un rialzo dei ricoveri ospedalieri e una lieve frenata nella salita dei contagi, complice il fatto che durante il weekend vengano processati meno test. È salito a 1.095 (+32) il numero dei ricoveri nei reparti meno gravi e a 46 (+2) il dato relativo alla terapia intensiva. Sono stati registrati 1.229 nuovi positivi e otto decessi.

Covid Toscana, oggi 440 nuovi casi e 2 decessi

Sono 440 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 116 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 324 con test rapido. La lista dei decessi si aggiorna con 2 nuovi decessi: 2 donne, con un'età media di 79,5 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 1 a Lucca, 1 a Livorno. Il numero dei contagiati rilevati in Toscana dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.492.454. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,05% (692 persone) e raggiungono quota 1.429.034 (95,8% dei casi totali). Al momento in Toscana risultano pertanto 52.352 positivi, -0,5% rispetto a ieri. Di questi 412 (8 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 13 (3 in meno) si trovano in terapia intensiva.

Covid Alto Adige, 60 nuovi contagi

Sono 60 i nuovi contagi di Covid registrati in Alto Adige, a fronte però di un basso numero di tamponi. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 44 tamponi pcr e registrato 1 nuovo caso positivo. Inoltre, 59 test antigenici positivi a fronte di 378 eseguiti. Non ci sono decessi, mentre resta praticamente stabile il dato sull'incidenza, oggi a 228 casi ogni 100mila abitanti (-1 rispetto a ieri). I nuovi guariti sono 257, le persone un quarantena o isolamento domiciliare sono 1.349 (-197).

