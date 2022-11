Bollettino Covid di oggi, i dati di contagi e morti in Italia di giovedì 17 novembre regione per regione Il bollettino Covid aggiornato di oggi, giovedì 17 novembre, con i dati su contagi, morti e ricoveri regione per regione laddove disponibili a livello giornaliero.

A cura di Ida Artiaco

Arrivano anche oggi, giovedì 17 novembre, i dati su contagi, morti e ricoveri Covid da alcune Regioni, anche se il bollettino nazionale, per volere del ministro della Salute, Orazio Schillaci, è diventato settimanale. Ecco, allora, di seguito i numeri aggiornati alle ultime 24 ore sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Veneto: 5.429 nuovi casi e 6 morti

Sono 5.429 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, che portano il totale a 2.487.067. Il bollettino regionale segnala anche 6 vittime, con il totale dei decessi a 15.853.

È sostanzialmente stabile la situazione clinica, con 1.177 ricoveri in area medica (-4) e 44, invariati, in terapia intensiva. Gli attuali positivi continuano a crescere e sono 57.238, 1.864 in più rispetto alle 24 ore precedenti.

Covid Toscana: 2.228 nuovi casi e 6 decessi

Sono 2.228 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 372 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.856 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.499.661.

Al momento in Toscana risultano pertanto 56.335 positivi, +1,6% rispetto a ieri. Di questi 462 (5 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 18 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 6 nuovi decessi: 3 uomini e 3 donne con un'eta' media di 90,3 anni.

Covid in Friuli Venezia Giulia: 833 nuovi casi e 5 decessi

Sono 833 i contagi da Covid-19 registrati in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore, su un totale di 4.587 tamponi. Nel dettaglio, sono 197 le positività riscontrate su 1.867 tamponi molecolari processati, a cui si aggiungono le 636 rilevate su 2.720 test rapidi antigenici. Il numero più alto di contagi si registra a Udine, con 345 nuovi casi.

Si registrano oggi cinque decessi: quattro a Udine e uno a Pordenone. Restano stabili a sei le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre scendono a 184 i pazienti positivi ospedalizzati in altri reparti (-2). Negli ultimi sette giorni il tasso di incidenza dei contagi in regione è pari a 388 casi ogni 100 mila abitanti.

