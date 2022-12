Bollettino Covid di oggi, i dati di contagi e morti in Italia di domenica 4 dicembre regione per regione Il bollettino Covid di oggi, domenica 4 dicembre, con gli aggiornamenti e i dati su contagi, morti e ricoveri regione per regione laddove disponibili a livello giornaliero.

I dati di oggi, domenica 4 dicembre, su contagi, morti e ricoveri Covid da molte regioni italiane, nonostante il bollettino sia diventato settimanale come deciso dal ministero della Salute.

Ecco, allora, di seguito i numeri aggiornati alle ultime 24 ore sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Toscana: 1.578 nuovi casi e 1 decesso

Sono 1.578 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 366 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.212 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.533.565. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (922 persone) e raggiungono quota 1.453.498 (94,8% dei casi totali).

In tutta la Regione sono 510 (8 in meno rispetto a ieri) i ricoverati in ospedale: 26 (2 in meno) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 1 nuovo decesso: una donna di 80 anni. Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 1.133 tamponi molecolari e 7.901 tamponi antigenici rapidi: di questi il 17,5% è risultato positivo. Sono invece 1.839 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: l'85,8% di questi è risultato positivo.

Covid in Veneto: 3.354 nuovi contagi e 1 morto

Il numero dei nuovi contagi Covid in Veneto è stato pari a ieri a 3.354, portando il totale complessivo degli infettati da inizio pandemia a 2.566.019.

Un solo deceduto in più rispetto alla rilevazione precedente, con un totale a quota 15.996 vittime. In aumento l'occupazione dei posti letto in ospedale. I malati Covid ricoverati in area medica sono 1.490 (+25), quelli in terapia intensiva sono 63, 8 in più.

