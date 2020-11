Crescono ancora i nuovi casi di Coronavirus in Italia: stando ai dati contenuti nel bollettino di oggi, martedì 3 novembre, diffuso dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 28.244 contagi da Coronavirus (ieri erano stati 22.253), per un totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria di 759.829 casi. I guariti sono 302.275 (+6.258, ieri ne erano +3.637), i morti sono 39.412 (si registra un incremento di 353 decessi nelle ultime 24 ore, ieri erano +233 ). I casi attualmente positivi sono 418.142 (+21.630). Di questi, 21.114 sono i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi, 2.225 quelli in terapia intensiva. Complessivamente i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 182.287. La Regione con più casi positivi su base giornaliera è la Lombardia con 6.804 positivi, seguita da Piemonte, Campania.

Sono 759.829 i casi di Coronavirus in Italia. Qui la tabella con le cifre riportate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi relativi alle ultime 24 ore Regione per Regione:

Lombardia: 216.433 (+6.804)

Piemonte: 77.832 (+3.169)

Campania: 65.432 (+2.971)

Veneto: 63.095 (+2.298)

Emilia-Romagna: 61.158 (+1.912)

Lazio: 52.841 (+2.209)

Toscana: 50.987 (+2.336)

Liguria: 30.995 (+1.052)

Sicilia: 24.925 (+1.048)

Puglia: 21.091 (+1.163)

Marche: 15.608 (+431)

Abruzzo: 12.120 (+601)

Friuli Venezia Giulia: 11.828 (+366)

Umbria: 11.560 (+420)

Sardegna: 10.456 (+302)

P.A. Bolzano: 9.848 (+495)

P.A. Trento: 9.647 (+112)

Calabria: 5.830 (+266)

Valle d'Aosta: 3.591 (+94)

Basilicata: 2.562 (+102)

Molise: 1.990 (+93)