Sono 7.767 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano stati 10.680 su circa 102mila tamponi), secondo i dati del bollettino di martedì 6 aprile, dell'emergenza Covid resi noti dal Ministero della Salute. I test effettuati tra tamponi antigenici e molecolari nell’ultima giornata sono stati 112.962. Dall’inizio dell’epidemia in Italia i contagi salgono a 3.686.707. Nelle ultime 24 ore sono stati 421 i decessi per Covid, per un totale di 111.747 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria (ieri +296). I guariti sono 21.733. I casi attualmente positivi sono 555.705 (-14.931). La Regione in cui si registra il più alto numero di nuovi contagi su base giornaliera è il Lazio. Per quanto riguarda le vaccinazioni, sono al momento 11.344.180 le dosi somministrate e 3.509.838 le persone che hanno ricevuto anche il richiamo.

I nuovi casi Regione per Regione

I casi totali di Coronavirus registrati in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 3.686.707. Di seguito la tabella con le cifre comunicate dal ministero della Salute, con i dati relativi agli incrementi Regione per Regione nelle ultime 24 ore:

Lombardia: +841

Veneto: + 507

Piemonte: +852

Campania: +846

Emilia Romagna: +791

Lazio: 1.120

Toscana: +685

Sicilia: +783

Puglia: +475

Liguria: +174

Friuli Venezia Giulia: +63

Marche: +66

Abruzzo: +47

Sardegna: +128

P.A. Bolzano: +35

Umbria: +70

Calabria: + 203

P.A. Trento: +26

Basilicata: +21

Molise: 0

Valle d'Aosta: +34

Tamponi e tasso di positività

I tamponi effettuati in totale in Italia oggi, sommando molecolari e antigenici, sono stati 112.962. Il tasso di positività è al 6,9%.

Ricoveri e terapie intensive

Sono in aumento i dati relativi ai posti letto occupati nei reparti Covid. Sono 552 rispetto a ieri i ricoverati nei reparti di area medica per un totale di 29.337 pazienti. I ricoveri in terapia intensiva 6 in più nelle ultime 24 ore. Gli ingressi del giorno in intensiva sono 221 per un totale di 3.743 ricoverati in area critica.