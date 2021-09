Bollettino Coronavirus Italia, oggi 4.552 nuovi casi su 284.579 tamponi e 66 morti per Covid: i dati di venerdì 17 settembre Sono 4.552 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 284.579 test effettuati. È quanto emerge dal bollettino di oggi, venerdì 17 settembre, del Ministero della Salute. Il tasso di positività si attesta così all’1,6% (-0,1%). Altri 66 morti da ieri. La regione con il maggior numero di contagi giornalieri resta la Sicilia.

Restano stabili i contagi di Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.552 nuovi casi, in calo comunque rispetto a ieri quando ne erano stati segnalati 5.117. È quanto emerge dal bollettino di oggi, venerdì 17 settembre, del Ministero della Salute. Dall'inizio della pandemia di Coronavirus i casi accertati nel nostro Paese sono 4.627.699. Le vittime delle ultime 24 ore, invece, sono state 66, che portano il totale a 130.233. Sono stati eseguiti nelle ultime 24 ore 284.579 test tra molecolari e antigenici, con il tasso di positività che si attesta pertanto all'1,6% (-0,1%). I casi attualmente positivi sono 114.271 (-2.071) mentre i guariti salgono a 4.383.195 (+6.549 oggi). La regione con il maggior numero di contagi giornalieri è la Sicilia.

I nuovi casi Regione per Regione

Sono 4.627.699 in totale i contagi registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e l’incremento dei casi Regione per Regione:

Lombardia: +360

Veneto: +463

Campania: +477

Emilia-Romagna: +473

Lazio: +368

Piemonte: +296

Sicilia: +602

Toscana: +494

Puglia: +175

Friuli-Venezia Giulia: +102

Marche: +105

Liguria: +97

Abruzzo: +81

Calabria: +163

P.A. Bolzano: +63

Sardegna: +84

Umbria: +84

P.A. Trento: +29

Basilicata: +34

Molise: +8

Valle d'Aosta: +2

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati analizzati in totale 284.579 tamponi, tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta così all1,6% (-0,1%).

Ricoveri e terapie intensive

Scendono i numeri per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva con un calo di 6 unità, per un totale di 525. Diminuiscono anche i ricoveri in area medica, -29 unità, per un totale di 3.989.

Le vaccinazioni anti covid in Italia

Stando all’ultimo aggiornamento del report del Ministero della salute sulla campagna vaccinale anti Covid, in Italia sono 81.850.468 le dosi di vaccino anti covid somministrate finora. Le persone che hanno ricevuto la seconda dose o il vaccino monodose che permette di completare il ciclo vaccinale sono in totale 40.631.363, corrispondenti al 74,92% della popolazione over 12 secondo l'aggiornamento delle 06:00 di questa mattina.