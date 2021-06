Nella ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 2.557 nuovi casi di Coronavirus e 73 nuovi decessi. Nella giornata di ieri vi sono stati in tutta Italia 1.968 nuovi positivi al Covid-19. Il nuovo bollettino di oggi, venerdì 4 giugno, è stato appena diffuso dal ministero della Salute. I test effettuati nelle ultime 24 ore, tra molecolari e antigenici, sono stati 220.939. La percentuale dei positivi, considerando il totale dei tamponi, è dell'1,1%. I casi attualmente positivi sono 200.192 (-5.370) mentre le persone guarite dal Covid salgono a 3.901.112 (+7.853). Dall'inizio della pandemia le persone risultate positive al Coronavirus sono 4.227.719 comprensive di guariti e deceduti.

I nuovi casi Regione per Regione

I casi di Covid registrati in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.227.719. Di seguito la tabella con tutte le cifre riportate dal bollettino quotidiano e i numeri degli incrementi Regione per Regione nell'ultima giornata.

Lombardia: +417

Veneto: +121

Campania: +300

Emilia-Romagna: +150

Piemonte: +191

Lazio: +197

Puglia: +196

Toscana: +133

Sicilia: +337

Friuli-Venezia Giulia: +28

Liguria: +20

Marche: +71

Abruzzo: +45

P.A. Bolzano: +12

Calabria: +186

Sardegna: +48

Umbria: +29

P.A. Trento: +20

Basilicata: +52

Molise: +0

Valle d'Aosta: +5

Tamponi e tasso di positività

In totale i tamponi effettuati oggi in Italia tra test antigenici e molecolari sono stati 220.939. Il tasso di positività si attesta all'1,1%

Ricoveri e terapie intensive

Calano i pazienti ricoverati nei reparti ospedalieri: sono 229 i ricoveri in meno nei reparti di area medica (in totale i pazienti sono 5488). In terapia intensiva si registrano 56 pazienti in meno (22 nuovi ingressi).

Vaccinazioni in Italia

Secondo l'ultimo aggiornamento del report della campagna vaccinale anti-Covid in Italia sono 36.392.761 le dosi di vaccino somministrate nel nostro Paese finora, il 23,16 % della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale.