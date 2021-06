Sono 300 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Campania, a fronte di 8.489 tamponi molecolari che sono stati analizzati nelle ultime 24 ore nei laboratori regionali. Questi i dati che sono stati comunicati dall'Unità di Crisi della Protezione Civile della Campania, nel consueto bollettino quotidiano e relativo alle 24 ore precedenti. Dei nuovi casi registrati, sono 105 sono i soggetti con sintomi, mentre altri 195 sono risultati positivi ma asintomatici. L'incidenza quotidiana è dunque del 3,53% (ieri era del 3,28%).

Sono stati invece 10 i nuovi decessi registrati, di cui cinque deceduti nelle ultime 48 ore ed altri cinque deceduti in precedenza ma registrati soltanto nell'ultimo bollettino di oggi: il totale sale così a 7.239 vittime da inizio pandemia in tutta la regione. I guariti del giorno sono 1.105, che portano così a 349.128 le persone guarite complessivamente dal Coronavirus in Campania dallo scoppiare della pandemia. La pressione sugli ospedali regionali è ancora in calo: sono 642 i ricoverati (648 ventiquattro ore fa) per CoViD-19 in Campania, di cui 49 (ieri erano 54) nei reparti di terapia intensiva ed altri 593 (erano 594 ieri) in degenza ordinaria nei Covid Hospital regionali. Dati che confermano come i contagi da Covid-19 sia calati ma non si siano affatto azzerati, come dimostrano i 300 contagi delle ultime 24 ore: un numero, ha spiegato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella sua consueta diretta del venerdì pomeriggio su Facebook, cui va tolta "una percentuale di imbecilli che non ha rispettato le regole di prudenza e di contrasto al virus".