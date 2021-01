I nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 11.831 (ieri erano stati 22.211) per un totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria di 2.141.201 contagiati. È quanto emerge dal bollettino di oggi, sabato 2 gennaio, appena diffuso dal Ministero della Salute circa la situazione epidemica in Italia. Si contano nelle ultime 24 ore 364 decessi, ieri ne sono stati registrati 462, per un bilancio totale che sale a 74.985 morti dall’inizio dell’epidemia. I guariti in Italia sono complessivamente 1.489.154 (+9.166). I casi attualmente positivi sono 577.062.

In totale sono 2.141.201 i casi di Coronavirus in Italia. Di seguito la tabella con tutte le cifre comunicate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi delle ultime 24 ore, Regione per Regione:

Lombardia: +1.402

Piemonte: +433

Campania: +392

Veneto: +3.165

Emilia Romagna: +2.035

Lazio: +1.275

Toscana: +498

Sicilia:

Liguria:

Puglia: +344

Marche: +285

Abruzzo: +23

Friuli Venezia Giulia: +379

Umbria:

P.A. Bolzano:

Sardegna: +189

P.A. Trento:

Calabria: +175

Valle d'Aosta:

Basilicata:

Molise: