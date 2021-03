Sono 21.315 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia (ieri ne erano stati diagnosticati 26.062). È quanto emerge dal bollettino di domenica 14 marzo diffuso dal Ministero della Salute. I test effettuati nell’ultima giornata, tra antigenici e molecolari, sono stati 273.966. Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus i contagi nel nostro Paese sono 3.223.142. Sono 264 i decessi per Covid registrati nell’ultima giornata (ieri erano 317), per un totale di 102.145 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti oggi sono 9.835. I casi attualmente positivi sono 531.266. La Regione che fa registrare il più alto numero di infezioni su base giornaliera è la Lombardia seguita da Emilia Romagna. Le dosi di vaccino anti-Covid somministrate finora sono state 6.610.347, mentre a ricevere entrambe le dosi ed essere quindi completamente vaccinati sono state 1.968.796 persone.

I nuovi casi regione per regione

Sono in totale 3.223.142 i casi di Coronavirus registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Di seguito la tabella con le cifre comunicate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi regione per regione nelle ultime 24 ore:

Lombardia: +4.334

Veneto: +1.587

Piemonte: +1.530

Campania: +2.449

Emilia Romagna: +3.023

Lazio: +1.812

Toscana: +1305

Sicilia: +613

Puglia: +1542

Liguria: +321

Friuli Venezia Giulia: +604

Marche: +616

Abruzzo: +323

Sardegna: +118

P.A. Bolzano: +103

Umbria: +270

Calabria: +300

P.A. Trento: +273

Basilicata: +106

Molise: +52

Valle d'Aosta: +34

Tamponi e tasso di positività

I tamponi totali effettuati in Italia, sommando i molecolari e gli antigenici, sono stati 273.966 contro i 372.944 di ieri. Il tasso positività si attesta così al 7,8%.

Ricoveri e terapie intensive

Aumentano i dati relativi ai posti letto occupati nei reparti Covid ordinari e in terapia intensiva. Sono 24.518 i ricoverati nei reparti non critici. I posti letto occupati in terapia intensiva sono invece 243 in più nelle ultime 24 ore, portando il totale dei malati in Terapia intensiva a 3.082. I nuovi ingressi nei reparti di area critica sono stati 243.