Sono stati 10.630 i nuovi casi di coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24 ore; ieri erano 7.970. I test eseguiti – tra antigenici e tamponi molecolari – sono stati 274.263. Dall’inizio dell'emergenza sanitaria di Covid-19 nel nostro Paese i contagi sono dunque 2.655.319. È quanto emerge dai dati diramati dal ministero della Salute col bollettino di oggi, martedì 9 febbraio. Il tasso di positività è del 3,9%. Nell’ultima giornata sono stati registrati 422 morti per Covid (ieri erano 307), per un totale di 92.002 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti salgono a 2.149.350 (+15.827). I casi attualmente positivi sono 413.967 (-5.637), di cui 19.512 ospedalizzati con sintomi, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.143. La regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è la Lombardia. I vaccinati in totale sono 2.659.849.

In totale sono 2.655.319 i casi di Coronavirus registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Di seguito la tabella con tutte le cifre comunicate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi Regione per Regione nelle ultime 24 ore:

Lombardia: +1.625

Veneto: +707

Piemonte: +619

Campania: +1.274

Emilia Romagna: +977

Lazio: +847

Toscana: +453

Sicilia: +744

Puglia: +681

Liguria: +257

Friuli Venezia Giulia: +271

Marche: +270

Abruzzo: +241

Sardegna: +81

P.A. Bolzano: +721

Umbria: +375

Calabria: +188

P.A. Trento: +164

Basilicata: +106

Molise: +21

Valle d'Aosta: +14